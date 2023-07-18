Вогонь, вода і жерло вулкана: найнезвичніші застосування дронів (відео)

Безпілотники відіграють вирішальну роль на війні в Україні, але вони здатні приносити користь і в мирних цілях.

За останні кілька років безпілотні літальні апарати стали дуже поширеною технологією, і не тільки у військовій сфері. Видання Playua наводить незвичайні способи застосування дронів, до яких мало хто може додуматися.

Безпілотні технології добре відомі українцям, раніше їх використовували для знімання відео з повітря, а після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року — активно застосовують у війні для розвідки та уражання з повітря. Волонтери чи не щодня оголошують збори на ту чи іншу модель БПЛА, щоб посилити українську армію на полі бою. Тим часом увесь інший світ знаходить літальним апаратам інші, більш мирні застосування.

Дрон загасив пожежу в житловому будинку

Чеська компанія Multi-robot Systems Group розробила дрон для гасіння пожеж DOFEC (Discharging Of Fire Extinguishing Capsules) і 2020 року вперше випробували його можливості під контролем пожежників. Вони розпалили багаття в багатоповерховій будівлі, а потім запустили БПЛА зовні, попередньо відкривши вікно.

DOFEC насамперед виявив вогнище загоряння за допомогою інфрачервоної камери, бортових датчиків і штучного інтелекту, визначивши для себе мету. Потім він підлетів на потрібну відстань і вистрілив крізь вікно капсулою вагою 0,5 кг, наповненою спеціальним пінистим розчином. Під впливом вогню оболонка лопнула, і речовина успішно його загасила.

Дрон для гасіння пожеж DOFEC від Multi-robot Systems Group

Потім, підлетівши на зручну відстань, він вистрілив протипожежною капсулою, що має вагу 0.5 кг і наповнена вогнегасною сумішшю. При контакті з вогнем капсула розкрилася і загасила багаття.

Розробники намагаються вдосконалити свій пристрій, зокрема оснастити його механізмом для вибивання вікон — таким чином апарат зможе проникати в приміщення, якщо пожежу не можна загасити зовні. Ще інженери хочуть збільшити запас капсул, які DOFEC може підіймати за один раз.

"Використання БПЛА не обмежується тільки гасінням пожежі, його також можна використати для дослідження статі або пошуку тих, хто вижив", — пишуть винахідники на офіційному сайті.

Подорож у жерло вулкана

Як пише сайт Electronics 360, група вчених використовувала дрон Autel EVO Lite+ від компанії Autel Robotics, щоб дослідити активність вулкана Іразу в Коста-Ріці. Професійний оператор Ян Годфрі спрямував безпілотник у головний кратер і допоміг зібрати важливі дані: рівень води, ділянки мінералізації та кристалізації, місця, де можуть виникнути каменепади, тріщини або ерозія, потенційні джерела дегазації, де магма може вирватися на поверхню.

Дослідники обрали модель Autel EVO Lite+ через її витривалість — БПЛА може проводити в повітрі до 40 хвилин без підзарядки і витримувати вітер швидкістю до 8,7 м/с. За словами вчених, дрон добре показав себе на 3,4 км над рівнем моря, попри вітряну погоду. Крім того, безпілотник може створювати 2D-карти та 3D-моделі вулканічних утворень.

БПЛА врятували собак під час катастрофи

2021 року сталося потужне виверження вулкана Кумбре В'єха на іспанському острові Ла-Пальма — у небо здійнялися попіл і вулканічний газ, а потоки лави досягли Атлантичного океану й утворили хмари з парами соляної кислоти. Як пише IEEE Spectrum, через це рятувальники не могли безпечно дістатися до постраждалих ні морем, ні повітрям, але на допомогу прийшли дрони. З їхньою допомогою оператори помітили кількох домашніх собак, які опинилися замкнені у своїх дворах без доступу до їжі та води.

Спочатку іспанці відправляли вихованцям їжу і відра з водою, використовуючи безпілотники DJI Matrice 600, а потім компанія з виробництва безпілотних літальних апаратів під назвою Aerocamaras отримала дозвіл на перекидання тварин, використовуючи великий сільськогосподарський БПЛА DJI Agras T20, оснащений мережею. Вона виготовила всі необхідні механізми та провела випробування, повністю підготувавшись до евакуації собак, проте в підсумку дрони не знадобилися. За даними Gizmodo, таємнича група, яка назвала себе "Команда А", відвела тварин у безпечне місце і показала, що з ними все гаразд. Проте дрони допомогли їм протриматися живими до приходу людей.

Дрон вивчає Марс

У лютому 2021 року на Марс висадився космічний апарат Perseverance, який запустив дрон Ingenuity у вигляді безпілотного вертольота вагою 1,8 кг. Головна мета апарату — продемонструвати особливості польоту гвинтокрилого апарату в надзвичайно розрідженій атмосфері планети. Утім, у нього на борту встановлено дві камери з високою роздільною здатністю та одну навігаційну. Після завершення першого польоту Ingenuity передав на Землю зображення.

Пошуки спирту цілим роєм дронів

У 2021 році група вчених презентувала на конференції IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems незвичний експеримент: 50 нанодронів вагою по 40 г кожен мали виявити в кімнаті джерело парів спирту. Спочатку апарати розлетілися по всьому приміщенню, але коли один із них "відчув" запас за допомогою спеціальних датчиків, то всі зібралися разом і утворили скоординований рій.

Єднання мініатюрних дронів забезпечив спеціальний алгоритм Sniffy Bug, а також сувора ієрархія, схожа на спосіб життя високорозвинених комах. Вчені окремо виготовили головних БПЛА та їхніх підопічних, використовуючи принципи еволюції. На думку винахідників, у майбутньому жукоподібні дрони зможуть замінити людей під час небезпечних робіт, як-от пошук витоків газу, адже вони малі, автономні, маневрові та досить недорогі у виробництві.

Раніше експерти передбачили, як безпілотні технології можуть змінити в майбутньому. Вірмено-азербайджанський конфлікт і війна в Україні показали, що БПЛА відіграють важливу роль на полі бою, тому інженерам є над чим попрацювати.