Не просто забавка: бійці ЗСУ розповіли, як відеоігри допомагають їм перемагати росіян

Українські військові примудряються грати навіть не на передовій, використовуючи смартфони, ноутбуки та портативні консолі, а отримані навички нерідко застосовують у бою.

Українські військові на лінії фронту грають у відеоігри, які допомагають їм не тільки зняти стрес, а й навіть правильно оцінити ситуацію під час бойових дій. Про це пише медіа Gamedev DOU зі слів бійців 110-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України імені Марка Безручко.

Журналісти поспілкувалися з деякими військовими, які зараз виконують бойові завдання на лінії фронту. Бійці розповіли, які в них улюблені відеоігри та як вони допомагають на практиці.

Як військові грають?

Практично більшість військових віддають перевагу іграм англійською або українською мовами, але іноді можуть пограти в ігри з російськими субтитрами. Багато хто сподівається, що в майбутньому проєктів з українською локалізацією стане більше. Комп'ютерним іграм присвячують від 2-3 годин на день до кількох годин на місяць залежно від зайнятості та ситуації на фронті. Так сержант на ім'я Андрій зізнався, що грав навіть на передовій, використовуючи свій телефон — це допомагало йому "відключати мозок" і розслаблятися у важких умовах.

Для геймінгу військові переважно використовують смартфони або ноутбуки, але деякі придбали портативні консолі Steam Deck або Nintendo Switch. До речі, Steam Deck, за словами самих бійців, допомагає освоїти базові навички пілотування дронами й розібратися в тактиці дій малих груп.

Військові використовують ноутбук і консоль Steam Deck для відеоігор Фото: dou.ua

У які ігри грають військові на фронті

Військові віддають перевагу іграм здебільшого іграм українською або англійською мовами. Серед найпопулярніших такі:

Fortnite — американський екшн від третього з відкритим світом і різними режимами;

PUBG — китайська багатокористувацька гра-шутер, у якій потрібно битися в режимі "королівської битви";

Dota 2 — американська командна гра-стратегія з рольовими елементами, де дві команди борються одна з одною на великій арені;

Call of Duty — серія американських шутерів від першої особи з одиночною кампанією і кооперативними режимами;

CS:GO — багатокористувацька "стрілялка", у якій спецназ бореться з терористами на різних картах;

Battlefield 3 — шведський шутер від першої особи, є багатокористувацький режим;

Arma 3 — чеський симулятор бойових дій, які кажуть, що цей реалістичний військовий симулятор допомагає моделювати ситуацію майбутнього бою і подивитися, який вигляд він матиме в різних ситуаціях. Крім того, там можна навчитися поводження з мінометом.

GTA 5 — гра з великим відкритим світом, яка поєднує в собі елементи квесту та екшену. Сюжет заснований на пригодах трьох злочинців;

Metro Exodus — український шутер від першої особи, дія якого відбувається в Москві після ядерного апокаліпсиса. Гравцеві потрібно боротися з мутантами й агресивно налаштованими жителями, які вижили;

S.T.A.L.K.E.R. — український рольовий шутер від першої особи, де гравець повинен вижити на території Чорнобильської зони відчуження, в якій з'явилося багато небезпек після вибуху ЧАЕС;

Assassin's Creed — екшн від канадських і французьких розробників із відкритим світом, який будується на багатовіковому протистоянні двох організацій;

God of War — серія британських екшенів з елементами квесту, сюжет яких побудований навколо міфів різних країн.

Як відеоігри допомагають бійцям ЗСУ на фронті

Військові зазначають, що комп'ютерні ігри допомагають швидко та безпечно зняти стрес, відволіктися від навколишньої важкої обстановки та навіть, якщо йдеться про командну гру, поспілкуватися з друзями, які залишилися в тилу. Крім того, ігри розвивають дрібну моторику і тренують уважність до деталей. А деякі з відеоігор навіть можуть допомогти освоїти навички пілотування дронів і дати уявлення про стратегічне планування, наприклад, Total War. Бійці ЗСУ також рекомендують грати в шутери на геймпадах — це теж добре тренує руки й реакцію для управління БПЛА в реальному бою.

Відеоігри допомагають військовим на фронті в багатьох сферах життя

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