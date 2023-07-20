"Не дають підлітати дронам": росіяни масово ставлять на танки "глушилки" з Китаю (фото)

Українські військові та фахівці з радіотехнологій уже придумали, як обійти нові засоби РЕБ.

Російські військові почали почали захищати танки в зоні бойових дій зробленими в Китаї "глушилками", щоб перешкодити роботі FPV-дронів. Про це написав ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука на своїй сторінці у Facebook у середу, 19 липня.

Він опублікував фотографію засобу радіоелектронної боротьби, який українські військові 79-ї окремої штурмової бригади зняли з підбитого російського танка на Мар'їнському напрямку. За словами Туки, такий індивідуальний засіб РЕБ шкодить українським дронам і не дає змоги їм долітати до цілі.

Своєю чергою український військовослужбовець і експерт із радіотехнологій із псевдонімом Сергій Флеш підтвердив, що російські окупанти почали масово застосовувати ці засоби для "глушіння" дронів ЗСУ.

"Ось такі китайські глушилки ставлять росіяни масово на танки. Вони створюють Купол і не дають підлітати до них FPV", — написав військовий.

Цей засіб РЕБ українські військові зняли з російського танка на Мар'їнському напрямку Фото: Георгій Тука/ Facebook

Які індивідуальні засоби РЕБ використовують ЗС РФ

На сайті Made-in-China засіб РЕБ, фото якого опублікував Георгій Тука, називається 6 Band Anti Uav Manpack. Його технічні характеристики такі:

тип — Manpack Jammer;

торгова марка — Greetwin;

модель — GW-UAVBP15M;

антени — 6 шт. всеспрямованих антен з високим коефіцієнтом посилення (6-8 дБі), по одній на кожен частотний діапазон;

батарея — Internal Li Ion;

час роботи — 1,5 год;

час заряджання — 5 год;

вага — 19,8 кг;

робоча частота — 20-6000MHz;

маса — 20 кг.

6 Band Anti Uav Manpack оснащений також захистом від роз'єднання і короткого замикання антени. Також цей індивідуальний засіб РЕБ захищений від перегріву. Може працювати за температури від -20 до +65 градусів Цельсія.

Наплічник-глушник дронів можна купити на сайті товарів з Китаю

Такий наплічник-глушник дронів виробник пропонує купити за ціною від 2,5 до 2,9 тис дол. США. А на сайті Avito продавець із Курської області пропонує купити техніку за 350 тис рублів (3,8 тис дол США).

Як військовим можна захиститися від 6 Band Anti Uav Manpack

Сергій Флеш у своєму Telegram-каналі дав кілька рекомендацій, які допоможуть захистити дрони від "глушилки", використовуваної росіянами. За його словами, ці засоби РЕБ створюють "купол", який і не дає безпілотникам пробитися до цілі.

Для того, щоб його знешкодити, потрібно запускати безпілотник вертикально вниз прямо над ціллю, оскільки саме в цьому місці у "купола" дуже ненадійний захист. Крім того, можна спробувати пробити "купол" збоку. Для цього необхідно повернути на FPV антену ELRS або Cross Fire горизонтально.

Раніше ЗМІ писали про те, що бійці ЗСУ отримають компактні засоби РЕБ для боротьби з дронами ЗС РФ. Розробники чекають поставок нових потужних антен, щоб обладнати ними техніку для військових.

Нагадаємо, у квітні стало відомо про те, що дрони ЗСУ легко обходять "глушилки" ЗС Росії. Раніше окупантам вдавалося успішніше засікати дрони, керовані за системою GPS, дальністю до 100 км, але зараз ЗСУ активно використовує чіпи програмування, щоб дрон міг діяти в режимі радіомовчання.