"Зробить невидиме видимим": у Туреччині випробували далекобійний радар нового покоління

Системи ERALP отримали технологію розпізнавання "свій-чужий" з активним наведенням по променю і можуть об'єднуватися в одну мережу, покриваючи великі відстані.

У Туреччині збройні сили незабаром застосовуватимуть радіолокаційну систему раннього попередження ERALP, пише Daily Sabah. Нову розробку концерну Aselsan представлять на майбутній 16-й Міжнародній виставці оборонної промисловості (IDEF. 2023), що пройде в Стамбулі з 25 по 28 липня.

ERALP являє собою радар нового покоління, що працює в S-діапазоні, який може бути швидко встановлений і змонтований на тактичних колісних платформах. Система здатна виявляти і супроводжувати всі повітряні цілі на дуже великих відстанях. Крім того, кілька систем ERALP можуть працювати як один радар, роблячи при цьому "невидиме видимим". Розробник запевняє, що радар перевершує свої аналоги за рахунок підсистеми розпізнавання з активним наведенням променя.

Чим оснащена система раннього попередження ERALP:

цифрова антена;

модуль, що забезпечує електронну маршрутизацію променя;

приймально-передавальний модуль із GaN-структурою.

Систему вже протестували на одному з об'єктів. У результаті вона змогла виявити цілі на такій відстані, яка раніше не була доступна жодному з її аналогів у Туреччині.

Нагадаємо, наприкінці червня почесний консул Держави Ізраїль у західному регіоні України Олег Вишняков розповів про те, як працюватиме ізраїльська система раннього оповіщення Red alert в Україні. Підготовка до реалізації цього проєкту почалася ще на початку року.

А в грудні 2022 року жителі Києва підписали петицію про те, щоб їх сповіщали про повітряну тривогу за допомогою СМС. Люди просять облаштувати в кожному районі незалежні системи оповіщення про тривогу. А, якщо в місті не буде світла та інтернету, — попереджати про небезпеки за допомогою смс-повідомлень.