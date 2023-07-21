Росія переставляє модулі "Комета-М" із дронів "Орлан" на крилаті бомби: навіщо це треба

Окупантам дедалі важче знаходити якісні деталі для бомб з УМПК, якими літаки атакують Україну.

У РФ стрімко закінчуються іноземні компоненти для військової техніки, тож для своїх крилатих плануючих бомб з уніфікованим модулем планування та корекції вони почали використовувати "Комета-М", зняту з безпілотників "Орлан". Про це написав авіаційний експерт Петро Бутовскі для медіа The Drive.

"Комета-М" — це захищена антена виробництва ВАТ "ВНДІР-Прогрес", яка робить російські безпілотники "невидимими" для засобів РЕБ. За ступенем захищеності вона відповідає приймачам НАТО. Однак вона призначена для дронів і безпілотників, а не для важких некерованих бомб. Крім того, у цієї антени є великий недолік: одночасно вона може нейтралізувати тільки три системи РЕБ. Тому на фронті українські військові знайшли спосіб пригнічувати і дезорієнтувати такі безпілотники.

"Чотирма нашими машинами РЕБ "Буковель", які роз'їхалися на всі боки, ми "Орлан" тиснемо, але організаційно це все складно робити", — пояснив український військовослужбовець і фахівець із радіоелектронної боротьби на псевдонім Сергій Флеш.

Пьотр Бутовскі зазначає, що вдатися до перевстановлення "Комети-М" з безпілотних летальних апаратів "Орлан-10" на бомби з комплектом крил росіян змусив "технічний голод". У виробництві УМПК країна-агресор використовувала багато імпортних деталей. Але вони почали стрімко закінчуватися, бо Росія й сама не припускала, що виявиться втягнутою в тривалу війну. Тому розробники спішно намагаються оснастити необхідну військову техніку вітчизняними аналогами.

Такий вигляд має блок апаратури Комета-М з модуля УМПК, яким Росія оснащує свої некеровані бомби

Які недоліки у російських плануючих бомб

Петро Бутовскі зазначає, що некеровані бомби з комплектом крил російського виробництва мають низку недоліків.

"Російські комплекти крил для "тупих" бомб являють собою імпровізовані пристрої з численними недоліками", — каже експерт.

Серед таких недоліків:

механізм розкриття крила ненадійний;

крило не приводиться в польотне положення;

детонатор бомби переводиться в стан готовності в момент відділення від літака;

пристрій було зроблено поспіхом і невідомо, чи пройшов він усі необхідні випробування.

Коли РФ вперше застосувала в Україні бомби з УМПК

4 січня 2023 року з'явилася перша інформація про те, що Росія використовує бомби загального призначення, оснащені крилатими комплектами, для ураження цілей в Україні. Боєприпаси російські військові запускали з літаків Су-35 Flanker і Су-34 Fullback. Крилові комплекти дали змогу російським літакам завдавати непрямих ударів по цілях і залишатися при цьому недоступними для української системи ППО.

Нагадаємо, РФ збирається відправити на фронт новий дрон "Архангел". Однак досі невідомо, чи пройшов безпілотник усі необхідні випробування.

Крім того, раніше ми писали про те, що відомо про російські крилаті бомби УМПК. УМПК — це комплект крил для некерованих бомб серії ФАБ. Саме вони бомбили Бєлгород у квітні, а зараз активно застосовуються російською авіацією. Це примітивні комплекти, які наводяться за системою GPS.