Понад сто одиниць: безпілотники ЗСУ ліквідували бронетехніку ЗС РФ на мільйони
Безпілотники допомагають військовим проводити розвідку, коригувати артилерійський вогонь і вражати ціль на дальній дистанції.
Українські військові за допомогою безпілотників за сім днів знищили 101 одиницю техніки Збройних сил Росії. Таку інформацію опублікували на сторінці "Армії дронів" у Facebook у понеділок, 24 липня.
"Безпілотники продовжують (розносити на друзки, — ред.) техніку противника. Оскільки вони допомагають проводити розвідку, коригувати артилерійський вогонь, вражати ціль на дальній дистанції та ліквідовувати склади боєприпасів росіян", — ідеться в повідомленні.
На сторінці "Армії дронів" також опублікували інфографіку, на якій показано втрати ЗС РФ з 17 по 24 липня 2023 року. І військову техніку противника, і його живу силу вдалося вразити завдяки ударним безпілотним летальним апаратам.
Тільки за минулий тиждень дрони ліквідували:
- 21 танк;
- 5 гармат;
- 38 бойових броньованих машин;
- самохідну артилерійську установку;
- 3 засоби ППО;
- 23 вантажівки.
Також, завдяки українським безпілотникам, російські окупанти позбулися 12 засобів радіотехнічного обладнання, 18 опорних пунктів і трьох складів боєприпасів. Крім того, ЗСУ за допомогою дронів ліквідували 76 окупантів.
Нагадаємо, кількома днями раніше дрон ЗСУ за ніч підірвав одразу два російські танки. У Луганській області бійці роти ударних безпілотників "Ахіллес" (входить до складу 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка) стежили за двома російськими танками Т-80. Опісля, обравши зручний момент, бронетехніку противника атакував безпілотник. Дрон скинув на танки боєприпаси.
А 17 липня в Мінцифри розповіли, як українські дрони знищили техніку ЗС РФ на мільйони. Як заявив віцепрем'єр Михайло Федоров, дешеві безпілотники допомагають ЗСУ громити окупантів і берегти життя солдатів.