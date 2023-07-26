Літає, плаває і все "бачить": презентовано першу у світі "розумну" міну великої дальності (фото)

Міна UCA поєднує в собі бомбу MK-84, крилатий модуль Gokce й обчислювальний блок. Вона непомітна для радарів завдяки спеціальному покриттю.

Туреччина презентувала першу у світі "розумну" міну, здатну працювати на великих відстанях. Про це повідомляє медіа Yeni Şafak.

Військову техніку представили на Міжнародній виставці оборонної промисловості, яка цими днями проходить у Стамбулі.

За словами розробників, міна UCA — це гібрид бомби MK-84, комплекту крилатого наведення Gokce, а також інтелектуального пристрою виявлення цілей і мінно-пускового пристрою. Таким чином ця морська міна отримує можливості до наступу, а також здатна летіти на великі відстані від точки запуску для того, щоб атакувати свою ціль. Крім цього, завдяки новітнім технологіям, цей боєприпас вельми точний при нанесенні ударів.

На виставці оборонної промисловості Туреччина представила свою нову міну UCA Фото: Anadolu

UCA планують використовувати для ударів по військово-морських базах противника, а також для "зачищення" транзитних шляхів. А носіями для цього боєприпасу стануть літаки F-1 і F-4, а також бойові безпілотники Akinci і Aksungur. Вони злітатимуть на велику висоту і скидатимуть міну з повітря з великої швидкості. Саме цей маневр робить UCA недосяжною для мало- і середньовисотних систем ППО.

У воді "розумній" міні теж практично нічого не загрожує: вона оснащена радіопоглинальним покриттям, яке робить її невидимою для радарів. Це дає змогу боєприпасу залягти на дно й очікувати, коли в районі її дії з'явиться корабель-ціль. Крім того, для більшої ефективності на полі бою UCA оснащена датчиками тиску, вібрації, магнітної аномалії та акустики.

Міна оснащена радіопоглинаючим покриттям, яке робить її невидимою для радарів. Фото: Anadolu

Що вміє міна UCA

проникати в акваторію непомітно для противника;

виявляти і розпізнавати кораблі або підводні човни за акустичними, магнітними і барометричними сигналами;

наводитися на цілі й атакувати їх, використовуючи вбудовану систему MALAMAN.

Для більшої ефективності на полі бою UCA оснащена датчиками тиску, вібрації, магнітної аномалії та акустики. Фото: Anadolu

Нагадаємо, стало відомо про те, яку зброю представила Україна на виставці в Стамбулі. Українські компанії показали САУ "Богдана", РСЗВ "Вільха", броньовик "Камрат-М" і низку іншого озброєння.

24 липня в Туреччині показали ЗРК Burç малого радіусу дії, який може вражати БПЛА та авіацію. Також Туреччина показала ракетно-артилерійський комплекс Gürz з 35-мм гарматою.