"Відновленню не підлягає": дрон ЗСУ знищив новітню російську БМД-4М (відео)

БМД-4М, які Росія прийняла на озброєння у 2016 році, призначені для ведення точного вогню на ходу.

Бійці 88-го окремого батальйону морської піхоти вразили російську бойову машину десанту моделі 4М у Донецькій області. Відеозапис успішної атаки в Telegram опублікував Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Аеророзвідники ЗСУ з повітря завдяки дрону виявили на дорозі кілька одиниць російської техніки різного ступеня цілісності. Серед них виявилася і БМД-3М з боєкомплектом на борту. Українські військові вирішили не залишати бойову машину окупантів напризволяще.

Морські піхотинці запустили дрон-камікадзе типу FPV (First person view — вид від першої особи) під назвою "Пегас". Це дешеві квадрокоптери, які збирають в українській школі операторів БПЛА "Ескадрон", а військові озброюють їх вибухівкою або боєприпасами для знищення техніки. Один із таких дронів врізався в башту БМД і остаточно вивів її з ладу, щоб росіяни не змогли її відремонтувати і повернути в стрій.

"Евакуації та відновленню ця бойова машина не підлягає", — прокоментував Стратком ЗСУ.

БМД-4М було прийнято на озброєння ВДВ Росії 2016 року, на відміну від стандартної БМД четвертого покоління, вона отримала покращений двигун, тепловізор і вузлову сумісність із БМД-3. Систему управління вогнем оснащено високоточним стабілізованим прицілом з тепловізійними і далекомірними каналами для стрільби на ходу.

До базового арсеналу БМД-4м входять:

100-мм гармата/пускова установка 2А70 (34 осколково-фугасних снаряди);

30-мм автоматична гармата 2А72 (500 пострілів);

7,62-мм кулемет ПКТМ (2000 патронів);

ПТУР 9М117М3 "Аркан" (4 ПТУР);

шість пускових установок відстрілу 81-мм димових гранат 902В або "Туча".

Раніше писали, як український безпілотник атакував БМД-2 з росіянами. Після удару один із російських військових звалився з броні, а інші поспіхом поїхали на машині, з якої валив дим.

ЗСУ також показали, як знищили дроном новітній російський танк Т-90М "Прорив". Вистачило однієї гранати, щоб вивести з ладу рідкісну і дорогу бойову техніку окупантів.