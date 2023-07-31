Більше стріляти не будуть: дрон Perun ліквідував бронемашину і гаубицю Д-30 (відео)

Окупанти сховали техніку серед дерев, але українські аеророзвідники вистежили її та завдали удару.

Під час контрнаступу на південному напрямку Збройні Сили України за допомогою дрона знищили техніку російських окупантів. Відповідні відеокадри опублікував народний депутат Юрій Мисягін у своєму Telegram-каналі в понеділок, 31 липня.

Першою ціллю безпілотного літального апарату стала бронемашина російських військових. Ще вдень її серед дерев у лісосмузі вистежив український безпілотник-розвідник. А вночі дрон PERUN підлетів до техніки впритул і скинув на машину кілька снарядів. На чорно-білому відео можна побачити яскраві спалахи та вогонь, який охопив техніку.

Крім того, військові за допомогою того самого дрона PERUN ліквідували 122-мм гаубицю Д-30. Передісторію того, як і де саме було виявлено гаубицю бійці не показали. На відео одразу видно роботу українського безпілотника, який підлетів до техніки росіян у темну пору доби. Оператор змусив дрон зависнути над ціллю і скинути на неї боєприпаси.

Зауважимо, що гаубиця Д-30 — це не сучасна зброя. Вона була прийнята на озброєння ЗС СРСР ще в 1960 році й використовується в наш час низкою країн. Гаубицю обслуговує розрахунок із 6 осіб. Ця техніка може уражати ціль на відстані 15,3 км та здійснювати до 8 пострілів за хвилину.

Нагадаємо, дещо раніше дрон ЗСУ Perun розправився з російською САУ "Нона-С" на Херсонщині. Безпілотник добре показує себе від початку українського контрнаступу і продовжує бити окупантів "цікавими" боєприпасами.

Крім того, на початку липня стало відомо, що під час контрнаступу ЗСУ український дрон Perun знищив 100 цілей, включно з військовою технікою і живою силою противника. Безпілотник добре зарекомендував себе на фронті через свої здібності обходити системи радіоелектронної боротьби супротивника і масово знищувати живу силу і техніку ЗС РФ.