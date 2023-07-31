ЗСУ "затрофеїли" антидронову рушницю "Гарпія": її поліпшать і застосовуватимуть у бою (фото)
За словами військового, рушниця погано зібрана з китайських деталей, але працює добре.
Військовий показав, який вигляд має антидронова рушниця "Гарпія", якою пишаються російські військові. Відповідне фото боєць 503-го окремого батальйону морської піхоти Іван Костенко опублікував на своїй сторінці у Facebook у неділю, 30 липня.
"Отже, розпакування російської протидронової рушниці Гарпія 120W. Перше що хочу сказати що вона ж Комбат, Айрат, Drogun, Айрат-100 MX3, і ще купа назв, тому що насправді вона китайська", — написав військовий.
Костенко додав, що його навіть веселять суперечки між російськими військовими на тему, що ефективніше — "Гарпія" чи "Айрат". При цьому вони називають "Гарпію" китайською і ненадійною, а "Айрат" люблять за те, що цю зброю нібито представляє вітчизняний воєнпром. Хоча насправді йдеться про одну й ту саму модель антидронової рушниці з деталями, виробленими в КНР.
Крім того, таку зброю через її специфічну збірку досить незручно використовувати в бойовій обстановці. За словами військового, найімовірніше, її створювали для того, щоб "чисто генералам сподобалося". Однак усі ці недоліки не впливають на ціну і в Росії антидронова рушниця продається за 150 тис. рублів.
Прокоментував технічні характеристики російського антидрона і співзасновник "Українського кіберальянсу" Тім Карпінський.
"Я змушений визнати, що дуже здивований одним парадоксом. Росіяни дійсно вміють перетворити будь-яку науково-технологічну ідею на повний кізяк своєю технічною реалізацією", — написав він.
Своєю чергою Іван Костенко зазначив, що попри китайське походження і "якість" збірки, вона працює, і працює непогано. Надалі військові хочуть дещо поліпшити збірку "Гарпії", зробити їй акумулятор і використовувати в боях уже проти ЗС РФ.
Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що росіяни скуповують антидронові рушниці після атаки БПЛА в Москві. Попит на засоби боротьби з БПЛА різко зріс, а продавці пропонували моделі від $1600 до $25 000, заманюючи москвичів знижками у 20%.
А на початку лютого 2023 року в РФ похвалилися "секретними" антидроновими рушницями, які можуть приземлити БПЛА. В агресії проти України використовуються моделі "Піщаль-ПРО" і REX. Інформацію про їхню ефективність російським ЗМІ повідомило неназване "обізнане джерело".