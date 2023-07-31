Особливе управління та атаки роєм: розкрито нові "фішки" українських дронів Magura V5 (відео)

Морські безпілотники Magura V5 небезпечні для росіян тим, що їх досить просто запускати — потрібен лише один оператор і кілька помічників.

Українські човни-камікадзе Magura V5 можуть суттєво знадобитися Збройним силам завдяки закладеним у них технологіям. Військовий експерт сайту DefenseExpress звернув увагу на деякі цікаві особливості апаратів, які на перший погляд не впадають в око, але дуже важливі на практиці.

Є два моменти, які можуть дати можливість отримати уявлення про її унікальні особливості: це пульт і система "рою". Пульт управління має досить компактний вигляд, розміром трохи більший за сучасний ноутбук. Розмір пульта свідчить, що човном-камікадзе можуть керувати лише кілька людей, точніше керує один, а спускають і готують Magura V5 до операції кілька помічників.

Пульт управління Magura V5 Фото: Скриншот

Ще одна важлива деталь, якщо судити від промо-відео розробників апарату зі "Спецтехноекспорту", — це можливість керувати одразу декількома подібними човнами-камікадзе в режимі "рою". Це означає, що безліч смертоносних Magura V5 здатні атакувати потрібну ціль. На одному з кадрів демонструється рій у складі двох стандартних морських дронів-камікадзе і одного нестандартного, оснащеного щоглою з невідомим блоком апаратури.

Човен Magura V5 може працювати у складі "рою" катерів Фото: Скриншот

Крім того, дуже важливим, на думку DefenseExpress, є простота спуску на воду українського човна-камікадзе. Для цього, схоже, потрібно всього кілька людей і немає потреби в спеціальних платформах, кранах або чомусь подібному, хоча вага спорядженого човна, здатного нести 320 кг вибухівки, становить майже тонну.

Ще однією важливою особливістю Magura V5 є її багатофункціональність. Катер здатний не тільки знищувати об'єкти або кораблі ворога, а й вести розвідку, а також патрулювати морські простори на відстані до 800 км.

Репортаж про можливості катера-камікадзе Magura V5

На турецькій виставці військової техніки IDEF 2023 було представлено український морський безпілотник MAGURA V5. За словами розробників із держпідприємства "СпецТехноЕкспорт", він призначений для розвідки, патрулювання, пошуково-рятувальних робіт, а також бойових місій.

Заявлені характеристики:

Довжина: 5500 мм або 5,5 м;

Ширина: 1500 мм або 1,5 м;

Висота над ватерлінією: 500 мм;

Крейсерська швидкість: 22 вузли;

Максимальна швидкість: 42 вузли;

Дальність: 450 морських миль (приблизно 833 км);

Корисне навантаження: 320 кг;

Зв'язок: Mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв'язок.

Раніше Фокус повідомляв, що український катер-камікадзе Magura V5 став найбільш швидкохідним у Чорному морі. Він здатний розвивати максимальну швидкість понад 80 км/год. Так само стали відомі його основні технічні характеристики.