Роботи вже підвищують врожайність в Україні: хто і як їх використовує (відео)

Наземні дрони з Китаю використовуються для обробки українських полів та садів, хоча явище ще не отримало масового характеру.

В Україні застосовують автономних наземних роботів у сільському господарстві, щоб збільшити врожайність і спростити роботу фермерів. Засновник міжнародної компанії DroneUA Валерій Яковенко розповів Фокусу, як вони працюють.

Валерій Яковенко опублікував у Facebook відео з досить великим наземним дроном XAG R150 v2 китайського виробництва, яким оператор керує за допомогою пульта. Це роботизована чотириколісна платформа, яка може працювати в автономному режимі для виконання різних завдань. Такі роботи починають працювати на українських полях.

"Вони фактично вже збільшують врожайність в Україні, не перший рік присутні тут. Деякі агровиробники і агрохімічні компанії тестують цих роботів, і вони вже відзвітували про підвищення ефективності роботи порівняно з людською працею. Наприклад, Syngenta в рамках своїх семінарів обробляла сади з використанням цих дронів", — розповів Валерій Яковенко Фокусу. — "Позитивна динаміка є, але все одно ця технологія поки що не несе масовості. Ми не говоримо про тисячі одиниць, ми говоримо про десятки".

Як пояснив представник DroneUA, під час роботи дронами ніхто не керує, всі завдання програмуються заздалегідь, але людина виконує роль наглядача задля безпеки використання. Безпілотні апарати можна налаштувати таким чином, щоб вони поверталися на своє місце після виконання завдань або для заміни акумуляторів.

Один оператор може спостерігати за п'ятьма такими XAG R150 v2, використовуючи планшет або смартфон зі встановленим додатком, де переміщення машин можна відстежувати на карті. Крім того, є можливість по ходу справи змінювати маршрути: підвантажувати нові або просто малювати на екрані. З кожним роботом можна взаємодіяти окремо, віддалено надаючи йому команди.

Повний комплект, що складається з робота, системи управління, системи точного позиціонування та батареї із зарядними станціями коштує $25-30 тис. Він здатний за годину обробляти територію площею три гектари. Техніка є повністю електричною, і це означає, що на відміну від класичних агрегатів, стежити за її технічним станом легше, а головні вузли розраховані на тисячі годин експлаутації.

XAG R150 v2 може працювати без підзарядки протягом чотирьох годин, а щоб повернути його в стрій, оператору достатньо просто замінити один акумулятор на інший. Батареї заряджаються окремо від роботів протягом 12 хвилин.

Базово XAG R150 v2 призначений для трьох типів завдань, хоча його функціонал можна розширювати. Перша — внесення засобів для захисту рослин, це дуже важлива річ, оскільки роботи здатні обробляти великі площі і дистанціювати людей від шкідливого впливу хімікатів. У такому разі дрон може обприскувати як задану територію, так і окремі рослини за координатами і зовнішнім виглядом.

Валерій Яковенко пояснив, що роботи оснащені камерами та системою виявлення перешкод, але самостійно не можуть "бачити" рослини — їх розпізнають інші безпілотники. Невеликі БПЛА-розвідники облітають територію перед запуском XAG R150 v2, визначають місцезнаходження рослин, щоб потім створити цифрову карту для наземного "колеги".

Другий спосіб — використовувати XAG R150 v2 як транспортний засіб для перевезення вантажів. Це дає змогу сформувати "першу милю" від насаджень до складу і прискорити збір урожаю.

Третя актуальна функція — підрізання трави. У цьому випадку робот фактично виступає автономною косаркою з високою продуктивністю. Його можна використовувати не тільки в садах і на полях, а й в енергетичному секторі для догляду за ділянками, розташованими між сонячними батареями.

"Наземна робототехніка в сільському господарстві — це сегмент, що швидко зростає, особливо коли ми говоримо про роботу з садами чи ягідниками. Але й на великих площах просапних культур техніка вже масово стає роботизованою. Це спричинено глобальним дефіцитом людського ресурсу, задіяного в технологічних операціях, а також необхідністю постійно підвищувати ефективність роботи. Населення нашої планети зростає щороку, і технології — це єдине, що може гарантувати продовольчу безпеку світу", — резюмував Валерій Яковенко.

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