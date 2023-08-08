ЗС РФ намагалися вбити пораненого українського бійця за допомогою FPV-дрона (відео)

Окупанти вистежили українських військових і вдарили по них дроном-камікадзе, однак водієві вдалося здійснити успішний маневр і врятувати екіпаж від смерті.

Російські військові атакували FPV-дроном операторів безпілотних літальних апаратів, які евакуювали пораненого військового. Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці у Facebook Командування Сил спеціальних операцій України в понеділок, 7 серпня.

На Запорізькому напрямку військові проводили евакуацію пораненого бійця. Імовірно, російські окупанти побачили процес евакуації за допомогою дрона-розвідника і спрямували FPV-дрон, який мав знищити транспорт. Однак водієві машини вдалося вчасно здійснити маневр і залишити зону ураження. Безпілотник-камікадзе вибухнув позаду військового автомобіля і здійняв навколо себе стовп пилу.

Зазначимо, що цього року почастішали випадки обстрілів з боку ЗС РФ під час евакуації поранених військових або цивільного населення. Так, на початку червня окупанти намагалися вбити людей, які рятувалися із затопленого Херсона. Під час збору евакуаційних автобусів на Острові загарбники обстрілювали їх із РСЗВ та інших видів озброєнь, які діставали до району.

11 липня російські військові повторили злочин і обстріляли цивільних, які евакуювалися на Херсонщині. Унаслідок атаки окупантів загинули троє мирних жителів. Також від ворожого вогню постраждали поліцейські. Серед жертв опинився і 74-річний чоловік, який намагався прикрити собою від осколків жінку.

Нагадаємо, росіяни масово атакують дронами західну техніку. Окупанти полюють на німецькі танки Leopard-2 та американські БМП Bradley, застосовуючи проти них безпілотники "Ланцет" і fpv-дрони.

Також у липні ЗМІ писали про те, що росіяни ставлять на танки "глушилки", які заважають працювати українським дронам. Окупанти використовують одразу кілька таких технічних пристосувань, деякі з яких закуповують у Китаї.