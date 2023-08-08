Замінять полігони: військові отримають спеціальні шоломи віртуальної реальності OP-1 (відео)

VR-система Operator XR розроблена в США і служить для тренувань у віртуальних місіях з особистою, а не віртуальною зброєю.

Австралійська армія придбала передову систему тактичної підготовки у віртуальній реальності від американської компанії Operator XR, повідомляє The Defense Post. Технологія, що отримала назву OP-1, дає змогу солдатам виконувати віртуальні місії або брати участь у них, використовуючи свою власну службову зброю і спорядження.

Замість зовнішніх комп'ютерів моделювання запускається з потужного планшета для підвищення мобільності та простоти використання. За словами генерального директора Operator XR Вейна Джонса, система віртуальної реальності є "надійним рішенням" для тренування австралійської армії в міських умовах і в ближньому бою. При цьому необов'язково використовувати великі полігони або спеціально створювати декорації.

Система Operator XR досить компактна і дає змогу тренуватися з власною зброєю Фото: Скриншот

Система OP-1 досить компактна і не обтяжує свого оператора, даючи змогу військовим підрозділам у режимі реального часу отримувати інформацію та зворотний зв'язок про те, як вони реагують на різні змодельовані сценарії поля бою. Технологія працює повністю в автономному режимі, що дає змогу проводити тренування в місцях, де немає інтернету. VR-система OP-1 сумісна з багатьма видами зброї, що ще більше підвищує реалістичність і ефективність тренувань.

Як військові використовують систему OP-1

Раніше повідомлялося, що американські солдати отримають поліпшені VR-окуляри IVAS. Microsoft заробить на контракті з Пентагоном понад $20 млрд, якщо виправила всі недоліки в новій версії віртуальної системи. Віртуальні гарнітури IVAS, за задумом Microsoft і Пентагону, мають посилити боєздатність солдатів завдяки поліпшенню зв'язку, ситуаційній обізнаності та комп'ютерному наведенню на ціль, а також вбудованому тепловізору.

А збройні сили Хорватії та Естонії протестували нову віртуальну бойову систему Vegvisir від однойменного стартапу. Комплекс встановлюється на бронетехніку, збирає дані зсередини і зовні машини, а потім виводить на VR-окуляри. Це дає змогу солдатам бачити набагато більше. Vegvisir — це інформаційний комплекс, що збирає дані з різних датчиків, як усередині машини, так і розташованих на її корпусі, який допомагає екіпажу бронетехніки краще орієнтуватися на полі бою, точніше наводитися на ціль і отримувати всю важливу інформацію за межами свого бойового транспорту.