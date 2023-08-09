Термінали більше не потрібні: смартфони в Україні "навчили" приймати оплату картками

Fondy Terminal приймає всі види безконтактних карт, а також платежі через Apple Pay, Google Pay і смартгодинники.

В Україні запустили мобільний застосунок Fondy Terminal, який дає змогу розплачуватися за товари та послуги за допомогою смартфона як онлайн, так і офлайн, минаючи касові апарати та банківські термінали. Про це пише медіа dev.ua.

Додаток на основі POS-технологій дає змогу під'єднувати торгові точки і касирів без реєстрації. Також для проведення операцій з цим додатком не потрібні дозволи та інші паперові документи. Щоб отримати оплату, підприємець вказує суму угоди в застосунку, а покупець для оплати прикладає картку або гаджет до девайса з застосунком. Чек можна надіслати на пошту або в месенджері.

Fondy Terminal приймає всі види безконтактних карт, а також платежі через Apple Pay, Google Pay і смартгодинники. Ось що говорить про цей застосунок засновниця міжнародного платіжного сервісу для підприємців з усього світу Валерія Вагоровська.

"Звичайний мобільний телефон на ОС Android стає повноцінним POS-терміналом. Це сучасна альтернатива обмеженому у функціоналі та дорогому в обслуговуванні касовому обладнанню", — сказала вона.

Хто може користуватися Fondy Terminal

касири;

фрилансери;

працівники мобільної торгівлі;

працівники у сфері послуг;

оператори служб доставки.

Зазначимо, що користуватися додатком Fondy Terminal можуть ті власники смартфонів, у яких на телефонах Android OS 8.0 і всіх наступних версій.

На початку серпня стало відомо про те, що в Україні вперше у світі запустили нову систему онлайн-платежів DAF. Digital Authentication Framework дає можливість клієнтам банку проходити автентифікацію тільки під час першої операції з коштами. Усі інші транзакції DAF схвалює автоматично.

Нагадаємо, у квітні ми писали про те, чи користуються українці онлайн-банкінгом. Загалом третина українців заходить у банківський мобільний застосунок або онлайн-банкінг щодня, а дехто робить це щонайменше кілька разів на тиждень.