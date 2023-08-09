"Занадто складні": у США розкрили, що заважає застосовувати лазерну зброю проти дронів

Обслуговування лазерних комплексів вимагає безлічі складів із запчастинами, необхідними для ремонту високотехнологічної зброї.

На своєму черговому саміті керівні чини армії США обговорили застосування лазерних установок для протиповітряної оборони та виокремили безліч проблем з їх обслуговуванням. Про це повідомляє Breaking Defense, посилаючись на американських військових.

За словами генерал-лейтенанта Даніеля Карблера, глави Командування космічної та протиракетної оборони США, застосовувати лазерні установки просто неможливо, якщо у віддалених районах не побудувати склади з необхідними комплектуючими. Армія вже зіткнулася з такими проблемами під час тестів і зрозуміла, що створювати такі бази — критично необхідно.

"Це вам не Humvee, який стоїть у гаражі. Лазери — занадто технологічні та складні в ремонті", — наголосив Даніель Карблер.

Генерал-майор Шон Гейні, директор Об'єднаного управління протидії БПЛА, з ним повністю згоден. Він сказав, що лазери для боротьби з дронами, з технічного та організаційного погляду, просуваються відносно швидко, але логістика і технічна підтримка за ними не встигає, а це потрібно виправляти.

Армія США повільно, але планомірно, впроваджує у свої збройні сили лазерні системи. Пентагон уже відправив 10-кіловатні високоенергетичні лазери Африканському командуванню (AFRICOM), Центральному командуванню (CENTCOM) та Індо-Тихоокеанському командуванню (INDOPACOM) для оперативних оцінок, а також планує відправити платформу потужністю 20 кВт у CENTCOM.

Армія США вже випробовує лазерну установку на 10 КВт Фото: Raytheon Technologies

США дуже стурбовані масовими атаками роїв дронів, які можна спостерігати в російсько-українській війні. Для знищення численних цілей саме лазери підходять найкраще, кажуть військові. На їхню думку, потрібно вибудувати багаторівневий захист від дронів-камікадзе, де разом із лазерами будуть задіяні й системи мікрохвильового захисту, а також енергетична зброя.

Європейські військові так само стурбовані створенням лазерних ППО. Інженери НАТО в рамках проєкту TALOS успішно розробили компактну лазерну технологію для ураження повітряних цілей. За словами чиновників, нова технологія працює з мінімальним побічним збитком і безпечна для людських очей.

А військово-морські сили Франції та компанія CILAS провели бойові випробування лазерної системи для знищення дронів HELMA-P, встановленої на борту фрегата Forbin. Система HELMA-P потужністю 2 кВт з високою точністю вражає безпілотники на відстані до 1 км.