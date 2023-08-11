В Україні показали бойового робота Scorpion 2, який здатний сам вести вогонь (відео)
В умовах бойових дій техніку використовуватимуть як вогневу підтримку як наземні війська, так і війська протиповітряної оборони.
На форумі інтернет-діячів iForum українська компанія Temerland презентувала прототип роботизованої гусеничної платформи Scorpion 2. Про це медіа dev.ua написало в четвер, 10 серпня.
Розробники говорять про те, що їхня гусенична платформа багатофункціональна. Так, у мирний час Scorpion 2 можна з легкістю переобладнати під аграрний дрон або зробити з нього роботизованого "помічника" для співробітників ДСНС.
В умовах бойових дій платформу можуть використовувати для виконання бойових завдань як наземні війська, так і війська протиповітряної оборони. Її призначення — це вогнева підтримка. Розробники Temerland працювали над Scorpion з 2014 по 2017 роки (перша модель), а над другою працюють і зараз.
У перспективах компанії — завершити роботу над деякими оновленнями та надати гусеничну платформу для тестування в бойових умовах військовим. Також у Temerland планують розпочати роботу над бронюванням цього наземного дрона.
Особливості гусеничної платформи "Scorpion 2"
- може працювати як автономно, так і під керуванням оператора;
- працює за прокладеним маршрутом;
- оснащена автоматичною туреллю, забезпеченням відеоаналітики і балістичним калькулятором;
- може сама визначати ціль і відкривати по ній вогонь. Однак розробники частково заблокували цю функцію, дозволивши тим самим операторові самостійно ухвалювати рішення про ведення стрільби.
Технічні характеристики наземного дрона "Scorpion 2"
- споряджена маса — 750 кг;
- ширина — 1,2 м;
- довжина — 2 м;
- дальність управління — до 2 км;
- обладнання — 12,7 мм кулемет;
- дальність стрільби — до 2 км;
- управління — дистанційне з безпечної для оператора дистанції;
- період автономності — від 4,5 до 6 год;
- швидкість — до 15 км/год;
- вартість — від $150 до $1000.
Нагадаємо, у середині липня 2023 року стало відомо, що український робот "Scorpion 2 битиме росіян. Він може проводити розвідку, штурм, придушувати ворога вогнем і тримати оборону, діючи навіть під впливом засобів РЕБ.
Уперше про те, що в Україні створили наземний дрон "Scorpion 2" медіа написали наприкінці лютого 2023 року. Тоді стало відомо, що нова розробка оснащена автоматичною туреллю з кулеметом або гранатометом, щоб забезпечувати вогневу підтримку на рівні роти або цілого батальйону.