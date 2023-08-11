Два режими дії: творці розкрили, як застосовувати РЕБ-рюкзаки (фото)

Система покликана захищати солдатів від дронів, але їм доведеться дотримуватися деяких правил.

Організація Anti-drone розкрила нові подробиці про свою портативну систему радіоелектронної боротьби у формі рюкзака, яка має допомогти військовим захищатися від ворожих безпілотників. Повідомлення про це було опубліковано в офіційному Telegram-каналі спільноти в п'ятницю, 11 серпня.

Зокрема уточнення стосуються технічних характеристик антидрона і вимог до його експлуатації в бойових умовах. Так, для збереження і безперебійної роботи обладнання засіб РЕБ необхідно переносити в кейсі-рюкзаку обов'язково з демонтованими антенами.

Крім того розробник розкрив деякі подробиці про можливості РЕБу. Ця 4-х діапазонна система радіоелектронної боротьби може працювати в декількох режимах. Стаціонарно вона пригнічуватиме безпілотники противника в режимі "купола". Крім цього, її маленькі антени можна замінити на одну панельну спрямованої дії. У цьому разі "рюкзаку" знадобиться втручання оператора.

Роботу техніки підтримують АКБ — внутрішня і зовнішня. Перша, ємністю в 30 Ач забезпечує безперервну роботу протягом 2.5 годин за максимальної потужності. А зовнішня, ємністю в 180 Ач, підтримує роботу засобу більше, ніж 15 годин на максимальній потужності.

Технічні характеристики портативного РЕБ

діапазони придушення — 2.4 / 5.8 / 2 х 900 ГГц/МГц;

потужність — 130 Вт (30+20+30+30+30+50 Вт);

антени — колінеарні (омні) 3-7 Дб;

акб — 760 Вт/год (3-6 год).

живлення — внутрішня або зовнішня АКБ;

вага — 10 кг.

Українські виробники показали нові фото свого "антидронового рюкзака" Українські виробники показали нові фото свого "антидронового рюкзака" Українські виробники показали нові фото свого "антидронового рюкзака" Українські виробники показали нові фото свого "антидронового рюкзака" Українські виробники показали нові фото свого "антидронового рюкзака" Українські виробники показали нові фото свого "антидронового рюкзака" Українські виробники показали нові фото свого "антидронового рюкзака" Українські виробники показали нові фото свого "антидронового рюкзака" Українські виробники показали нові фото свого "антидронового рюкзака"

Нагадаємо, 8 серпня розробники вперше показали фото свого РЕБ-рюкзака для військових. Тоді стало відомо, що система РЕБ з колінеарними антенами працює від трьох до шести годин і пригнічує безпілотники противника одразу в кількох діапазонах.

Також 19 червня стало відомо, що бійці ЗСУ отримають компактні засоби РЕБ для боротьби з дронами ЗС РФ. Проєкт Antidrone.cc з Мукачева очікує на поставку спеціальних антен і одразу відправить партію РЕБ на фронт для наших героїв.