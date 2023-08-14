Конкурент "Ланцета": в Україні закінчують роботу над дроном-камікадзе "Грім" (відео)

Безпілотник розганяється до 120 км/год і може нести боєголовки різних типів, зокрема осколково-фугасні, кумулятивні та термобаричні.

Розробка баражувального боєприпасу ST-35 "Грім" перейшла у фінальну стадію. Про це розповів директор компанії "Атлон Авіа" Артем В'юник в ефірі телеканалу "Еспресо" в п'ятницю, 11 серпня.

"Ми перебуваємо на завершальній стадії проєкту "Грім", — сказав В'юник.

За його словами, "Грім", у якого дуже багато спільного з російським "Ланцетом", буде високоточним баражувальним боєприпасом, мета якого — підвищити обороноздатність українських військових. На відеокадрах, які показали телеглядачам, видно, що "Грім" схожий на "Ланцет" хвостовим оперенням, а також Х-подібною формою крил. Крім того, у цих безпілотників кулеподібний корпус, а також однакове розміщення камер. А ось спосіб запуску кардинально відрізняється.

Інших подробиць про новий безпілотний літальний апарат директор компанії не повідомив. Однак він детально розповів журналістам про труднощі, з якими зіткнулася компанія під час виробництва цієї військової техніки. І найголовнішою проблемою стала незадовільна комунікація із замовником і кінцевими користувачами. Але ж саме від цього, на думку спікера, залежить швидкість, з якою у Збройних сил України з'являться нові розробки у сфері БПЛА.

"Наступний крок — це має бути формалізація тих чи інших ідей у форматі оперативно-тактичних вимог, що в принципі дасть змогу вже рухатися в якомусь більш структурованому просторі", — сказав В'юник.

Він також додав, що через низьку комунікацію між споживачами, замовниками та виробниками останні часто самі визначають тактико-технічні характеристики своїх виробів. Однак потім може виявитися, що такий пристрій не може працювати в умовах реальних бойових дій.

Технічні характеристики дрона-камікадзе "Грім"

вага бойової частини — 3,5 кг

загальна злітна вага — 10 кг;

швидкість — до 120 км/год;

час перебування в повітрі — 1 год;

оснащення — відповідає оптична станція з потужною камерою;

боєприпаси — різні види бойових частин, зокрема осколково-фугасні, кумулятивні та термобаричні.

Нагадаємо, у 2022 році мали стартувати випробування дрона-камікадзе "Грім". Баражуючий боєприпас унікальний тим, що його доправляє до цілі дрон, після чого він уже здатний уразити ціль із мінімальною загрозою для цивільних об'єктів.

На початку жовтня 2021 року стало відомо, що в Україні розробили новий ударний дрон "Грім". Комплекс здатний уражати цілі в радіусі 30 км, а завдяки літальній бойовій частині — уражати цілі на закритих позиціях із мінімальною шкодою для мирного населення.