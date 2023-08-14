"Величезна діра в безпеці": РФ може прослуховувати рації ЗСУ, експерт розкрив загрозу

Багато командирів ставлять наявність засобів зв'язку вище, ніж їхню безпеку, і вибирають ненадійні канали, запевняє Сергій Флеш.

Українські військові в зоні бойових дій дуже ризикують, перемовляючись по раціях. Військовий фахівець із радіотехнологій Сергій Безкрестнов із позивним "Флеш" пояснив у Facebook, чому на фронті виникла величезна загроза безпеці та як її усунути.

Наразі бійці Збройних сил України використовують для зв'язку рації від двох виробників Hytera і Motorola. Працювати з цими приладами можна, використовуючи два види шифрування: 40 біт і 256 біт. Перший тип, за словами експерта, росіяни можуть легко зламати за 15 хвилин і прослуховувати, а от другий — надійніший, тож із ним військові можуть не боятися витоку інформації.

Проблема полягає в тому, що для використання шифрування у 256 біт потрібно отримати спеціальну ліцензію від виробника рації. Українці отримали такий дозвіл для моделей Motorola, які закуповує Міністерство оборони, але не для Hytera — їх передають волонтери.

"Оскільки в Hytera ліцензія прив'язана до серійного номера, то наше командування зібрало в усіх військах серійні номери радіостанції, щоб купити централізовано одноразово ліцензії на всі наявні Hytera в ЗСУ. Минуло понад пів року. Ніхто нічого не купив", — написав на своїй сторінці у Facebook Сергій Бескрестнов.

За його словами, зараз у ЗСУ є тисячі рацій Hytera від волонтерів, які можуть працювати тільки з 40-бітовим шифруванням. Військові не тільки користуються ненадійним каналом зв'язку, але ще й переводять на нього рації Motorola, що робить усю систему вразливою до злому російськими військами.

"Для багатьох командирів наявність засобів зв'язку в особового складу важливіша, ніж його безпека. Вони не розуміють загрози й ризиків, тому, щоб у підрозділі разом, в одній мережі зв'язку працювали та Hytera, і Motorola, вони вибирають ключ 40 біт, і противник слухає ці підрозділи. Загалом це просто величезна діра в безпеці зв'язку по всій країні", — сказав Бескрестнов.

Сергій Флеш закликав Міноборони України придбати ліцензії AES256 на Hytera для ЗСУ або хоча б вилучити їх із фронтів і передати в тили. Утім, це буде зробити проблематично, адже відомство такі рації не закуповувало. Ще один варіант — замінити всі Hytera на пристрої від Motorola, де доступне 256-бітове шифрування.

Нагадаємо, у грудні 2022 року британські військові закупили найбільшу партію радіостанцій для поліпшення зв'язку між підрозділами. Рішення було ухвалено на основі українського досвіду на війні, який показав важливість наявності зв'язку між військовими. Це зумовлено тим, що постачання радіостанцій L3Harris Technologies для ЗСУ показали високий результат. Бійці можуть залишатися на зв'язку попри російські спроби його заглушити.

Крім того, у квітні 2022 року ЗМІ писали про те, що російські військові використовують прості рації й стають мішенями для ЗСУ. Серед низки невдач російських сил, які вдерлися в Україну, військові аналітики виділяють і проблему з радіозв'язком. На перший погляд, ця проблема може здатися не такою серйозною, як нестача танків або ракет, але це пояснює, чому російські війська настільки погано скоординовані, постійно потрапляють у засідки й втрачають не лише безліч солдатів, а й генералів.