Українці вирішили головну проблему морських дронів: чим це загрожує флоту РФ (відео)

Російським кораблям відтепер небезпечно перебувати в Чорному та Азовському морі, оскільки безпілотники наздоженуть їх у будь-якому порту, вважають експерти.

Українським розробникам першими у світі вдалося розв'язати критичну проблему морських дронів — як зберегти зв'язок і управління на великих відстанях. Про це військовий експерт видання Defence Express Олександр Киричевський розповів у коментарі програмі "Факти тижня", коментуючи атаку в Новоросійську.

Надводні дрони не так часто застосовуються у світі через проблеми зі стабільністю управління. За словами Олександра Киричевського, українські ж військові не втрачають зв'язку з надводними безпілотниками на жодному з етапів операції, хоча їхній маршрут займає багато годин.

"Навіть біля Новоросійська наші фахівці змогли отримати картинку з оптико-електронної станції, куди бити по десантному кораблю", — підкреслив експерт.

У мережі з'явилося відео з дрона в момент атаки в порту Новоросійська. "Факти тижня" звернули увагу, що носом апарат схожий на модель Magura V5, нещодавно представлений українцями на виставці в Туреччині. Він управляється за допомогою радіомережі та супутникового зв'язку, а вбудована камера дає змогу передавати досить якісне зображення в реальному часі.

Морський безпілотник Magura V5 на презентації Фото: Скриншот

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко звернув увагу, що українські морські дрони на шляху до Новоросійська змогли подолати велику відстань й обійти всі засоби захисту ЗС РФ, при цьому окупанти їх навіть не помітили.

"Усе це — гучний ляпас Росії, — вважає аналітик. — Програли в Чорному морі, а скоро програватимуть в Азовському".

Згідно із заявою розробників, Magura V5 несе бойову частину вагою 350 кг. Олександр Коваленко запевняє, що такої кількості вибухівки достатньо, щоб значно нашкодити такій цілі, як великий десантний корабель ЗС РФ проєкту 775 водотоннажністю 4000 т, і зробити його недієздатним. Практично будь-яке російське судно тепер під загрозою, навіть якщо перебуває в захищеному порту.

Капітан 1 рангу ВМС України в запасі Павло Лакійчук звернув увагу, що раніше дальність ходу українських дронів була обмежена, але її вдалося збільшити, що показує успішна атака в Новоросійську. У Magura V5 вона становить майже 800 км.

"І Новоросійськ, і Туапсе вже не гарантія від ударів дронів, від "бавовни". Що залишається? Азовське море, канал "Волгодон" і, будь ласка — в Астрахань", — прокоментував військовий.

Magura V5 — не єдина модель, яка може здивувати російських окупантів. У травні стало відомо про розробку в Україні безпілотного підводного човна Toloka TLK-150. Як прогнозує Олександр Киричевський, перший робочий зразок військові зможуть застосувати після закінчення зимових штормів — у березні 2024 року.

25 липня український безпілотник Magura V5 представили у Стамбулі на міжнародній виставці IDEF 2023. Як заявили розробники, модель отримала особливу систему управління, яка зведе до мінімуму участь операторів навіть у суворих бойових умовах.

А вже 4 серпня в місті Новоросійськ у Краснодарському краї прогриміли вибухи. Міноборони РФ повідомили про атаку військово-морської бази надводними безпілотниками, які нібито запустили з України. Пізніше стало відомо про пошкодження російського десантного корабля "Оленегорский горняк".