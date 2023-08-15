Відповідь російським "Ланцетам": в Україні запускають у виробництво дронів-камікадзе "Відсіч"

Безпілотник компанії First Contact несе на собі 3 кг корисного навантаження, працює в будь-який час доби і піднімається в небо на 2 км.

В Україні запускають у серійне виробництво новий безпілотник "Відсіч", здатний працювати як вдень, так і вночі. Про це повідомило медіа dev.ua.

Розробила цей безпілотний літальний апарат компанія First Contact. А презентували модель безпілотника на iForum. Гендиректор компанії Захар Терещенко, поспілкувавшись із журналістами на заході, розповів про те, що в компанії є всі необхідні сертифікати для якнайшвидшого початку виробництва. Імовірно безпілотник "поставлять на потік" уже за два тижні.

Судячи з фото, яке опублікувало медіа, "Відсіч" являє собою невеликий безпілотний літальний апарат білого кольору. Запускають його за допомогою катапульти. Новий український дрон спроєктований як модель літакового типу.

Технічні характеристики дрона "Відсіч"

тип — дистанційно пілотований літальний апарат;

особливості — можливість програмування маршруту;

вага — 8 кг;

вага корисного навантаження — 3 кг;

довжина — 1,45 м;

розмах крил — 2,5 м;

висота — 0.45 м;

практична дальність — до 30 км;

швидкість — до 100 км на годину;

висота польоту — до 2 км;

потужність двигуна — 1100 Вт;

ємність акумулятора — 2Х10000 мА/год;

час підготовки до роботи — 15 м.

Нагадаємо, на початку червня в Україні команда First Contact випробувала новий військовий безпілотник літакового типу під назвою "Відсіч". Цей БПЛА призначений для атаки російських позицій, може нести боєголовку вагою 2-3 кг на відстань до 40 км під управлінням оператора. Одна з переваг моделі — непомітність: його практично не видно і не чути в небі під час роботи.

Безпілотник уже випробували в бойових умовах. Розробники уточнили, що новий безпілотник працюватиме в парі з дронами-розвідниками. До речі, таку тактику вже використовують ЗС РФ з безпілотником-вбивцею "Ланцет".

А на початку серпня був представлений новий український дрон "Рубака". Безпілотники цього типу вже використовуються українською розвідкою і добре показали себе в бою. Їхня вартість становить 550 тисяч грн.