Дрон-камікадзе ЗСУ вразив захований бронемобіль "Тигр" за $100 тисяч (відео)

Після зіткнення з безпілотником-камікадзе доля бронемобіля "Тигр" залишилася невідомою, але військові запевняють, що він сильно постраждав.

Український підрозділ "Shadow", що займається повітряною розвідкою, за допомогою FPV-дрона вразив російський багатоцільовий бронемобіль "Тигр". Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі підрозділу в четвер, 17 серпня.

На кадрах видно, як направлений оператором дрон-камікдзе летить над приватним сектором. Військовий кілька разів змінює траєкторію польоту дрона, щоб оглянути місцевість. Зрештою безпілотний літальний апарат прямує до своєї мети — замаскованого серед дерев російського бронемобіля "Тигр" — і вражає його. У цей час зв'язок з оператором переривається і подальші кадри показує вже дрон-розвідник. На них видно, як після удару безпілотника-камікадзе з машини повалив густий дим.

"Підрозділ Shadow влучив у ворожий "Тигр". Не факт, що згорів, але пошкодили — це точно", — підписали військові відео.

Що собою являє бронеавтомобіль "Тигр"

Багатоцільовий броньовик "Тигр" розроблений Арзамаським машинобудівним заводом і перебуває на озброєнні ЗС РФ з 2005 року. Росіяни запевняють, що броня 3-го класу захисту зупиняє бронебійні кулі калібру 7,62 на відстані 5 м, при цьому у росіян є ще більш броньована версія, яка виділяється 30-мм гарматою на борту. За даними з "Вікіпедії", цивільна версія "Тигра" коштує щонайменше $100 000 — $120 000 залежно від модифікації, військова, відповідно, ще дорожча.

Зазначимо, що у 2014-2016 роках бронеавтомобіль модифікації ГАЗ-233014 "Тигр" було виявлено на території Луганської області під час кількох OSINT-розслідувань. Тоді було встановлено приналежність бронеавтомобілів до 136-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 63354) 58-ї загальновійськової армії Південного округу ЗС РФ.

Нагадаємо, 12 травня дрон "Пегас" ефектно підірвав російський бронемобіль "Тигр". Багатоцільова бойова машина "Тигр" має витримувати бронебійні кулі, але невідомо, як вона впоралася з вибухом дрона-камікадзе.

А в березні 2023 року 14-та бригада ЗСУ показала трофейний броньовик ЗС РФ "Тигр" в українському камуфляжі. Машина дісталася українцям у поганому стані, оскільки окупанти навмисно пошкодили її перед тим, як кинути на полі бою.