Вчені створили надвитривалий БПЛА: чому він витрачає у 150 разів менше енергії

У майбутньому подібні економні дрони зможуть багато днів спостерігати за тим самим місцем пристосовуючись до поривів вітру. Це дозволить максимально збільшити автономність безпілотників.

Вчені з Технологічного університету Делфта в Нідерландах розробили робота, що витрачає набагато менше енергії завдяки особливій технології зависання, повідомляє New Scientist. У небі літальний апарат використовує дросель лише у 38% випадків, кажуть дослідники.

Літаючий робот-птиця може так добре ширяти в небі, що майже не споживає енергії, що дозволить спостерігати за одним місцем протягом тривалого часу. Дрон споживає у 150 разів менше енергії, ніж при польоті з двигуном і може автоматично регулювати своє положення при зміні вітру, щоб ловити його потоки та залишатися у повітрі.

"Коли поле вітру змінюється, воно пристосовується до навколишнього середовища та автономно змінює своє становище", — кажуть дослідники. "Робот завжди намагається знайти нову позицію, якщо його ця позиція не підходить для економії енергії — він дуже гнучкий".

Як зазначають вчені у своїй опублікованій роботі, їх винахід вирішує основне завдання більшості сучасних дронів – для польоту вони сильно витрачають термін служби акумуляторів, які часто доводиться змінювати або заряджати.

Робот-птиця працює згідно з спеціально створеними алгоритмами з використанням модифікованої системи проб та помилок. Вимірюючи швидкість вітру за допомогою своїх датчиків і визначаючи своє положення за допомогою камери та GPS, він може трохи змінити положення корпусу, якщо виявить, що не здатний парити на невеликій території.

Вчені поки що протестували робота тільки в аеродинамічній трубі, вони сподіваються незабаром випробувати його на вулиці, де вітер може змінитися різкіше. Якщо дрон працюватиме добре, його можна буде використовувати для далеких зйомок землі або океану або для моніторингу одного місця протягом тривалого часу.

Раніше Фокус розповідав, що вчені створили робота з особливими "кінцівками", який зможе вивчити печери на Марсі. Багато місць на Марсі, цікаві для вчених, важкодоступні для звичайних марсоходів. Тому новий робот може розв'язати цю проблему.