Юний син військового зібрав наддешевий дрон для ЗСУ: допоможе знищувати окупантів (фото)

Безпілотники Rama Drones Радомира Тютюнника коштують утричі дешевше аналогів, але можуть атакувати ЗС РФ гранатами або важкими мінами.

Підполковник Повітряних сил України Олександр Тютюнник і його бойова бригада отримають перший дрон, який за свої особисті гроші та пожертви зібрав його син — 16-лентий Радомир, повідомляє "Армія Інформ". Військовослужбовець разом із зятем були в найгарячіших точках від початку війни, зокрема обороняли рідний Харків, саме тоді він розповів синові про важливість дронів у сучасних війнах.

За словами батька юного винахідника, на виробництво першого дрона у Радомира пішло три тижні. А якщо конкретніше — три тижні чекали з Китаю комплектуючі, і ще 3 години Радомир збирав і програмував безпілотник. Головна перевага Rama Drones Радомира Тютюнника — його собівартість — він значно дешевший за всі відомі вже готові FPV-дрони. Якщо готовий Mavic коштує від $1000 (36,8 тис. грн), то дрон Радомира обходиться від 10 до 15 тисяч гривень.

Саморобні дрони Радомира значно дешевші за готові DJI Mavic Фото: "Армия Информ"

Перші гроші на перший готовий дрон юнак заробив сам, так само допомогли пожертви українців. Mavic, куплений Радомиром, тепер працює в групі інструкторів з бойової підготовки — з його допомогою вони навчають особовий склад на заняттях з тактики. Пізніше хлопець дочекався запчастин і зібрав свій саморобний FPV-дрон, який зараз проходить його льотні випробування з корисним навантаженням.

"Що більше корисне навантаження, то, відповідно, менша дальність застосування, — пояснює Олександр Тютюнник. — Наприклад, із найлегшим боєприпасом, гранатою типу ВОГ, наш дрон здатний долати відстань до 10 кілометрів, із важкою, 82-міліметровою мінометною міною — кілометрів 5-7".

Олександр і Радомир хочуть налагодити виробництво двох видів БПЛА: дрона-камікадзе, і безпілотника багаторазового використання, обладнаного системою скидання боєприпасу.

"Почавши з власних заощаджень, ми залучили волонтерські кошти, і наразі ми зібрали вже на 4 дрони для нашої бригади", — каже підполковник. "Якщо небайдужі українці допомагатимуть, то працюватиме не лише "Радомир" — ми маємо групу ентузіастів, які мешкають у різних містах України та готові долучитися до проєкту", — додає він.

Зараз дрон проходить випробування з корисним навантаженням Фото: "Армия Информ"

Раніше Фокус розповідав, що винахідник з Луцька робить дрони та РЕБ-гармати для ЗСУ. Василь Цапюк створив для українських військових уже близько десятка приладів, які мають їм полегшити виконання бойових завдань на фронті.