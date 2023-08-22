"Вперше бачимо на практиці": експерт розкрив, чим LUNA NG кращий за дрони України (відео)

Безпілотник дасть ЗСУ значну перевагу перед росіянами на відстані понад 50 км, адже може довго літати і захищений від впливу засобів РЕБ.

Україна має отримати від Німеччини військові безпілотники LUNA NG виробництва Rheinmetall. Засновник та керівний партнер компанії DroneUA Валерій Яковенко вказав каналу "Ми — Україна" на видатні особливості цієї моделі і пояснив, чим вони допоможуть українцям на полі бою.

Якщо порівнювати LUNA NG з безпілотниками, які виробляє Україна, то модель не має великих відмінностей за характеристиками, окрім кількох цікавих особливостей. По-перше, це тривалість польоту близько 12 годин, а по-друге, стабільна робота під радіоелектронними завадами на відстані понад 100 км.

"Це ті характеристики, які називаються одними з перших, і на котрі ми звертатимемо найбільшу увагу", — заявив Валерій Яковенко.

На його думку, модель має великі перспективи застосування в Україні як найкращий дрон-розвідник для великих дистанцій (понад 50 км), де розвідувальні БПЛА мають найбільший вплив на поле бою, допомагаючи ефективніше використовувати далекобійну зброю. LUNA NG також може переносити різне корисне навантаження та запускати інші літальні апарати меншого розміру. На думку Валерія Яковенка, це дозволить безпілотнику не тільки спостерігати, але й атакувати окупантів за лінією фронту.

"Ми вперше бачимо, що таке може використовуватися на практиці, а не на презентаціях. Тож ми матимемо цікаву та новітню розробку, якій немає аналогів у світі", — помітив український експерт.

Rheinmetall має поставити Україні LUNA NG без ударних БПЛА, які вона показала у своїй відеопрезентації. Однак Валерій Яковенко підкреслив, що можливість дрона нести корисне навантаження нікуди не подінеться. Українські фахівці можуть розмістити у вільному відсіку більш потужні акумулятори, щоб збільшити тривалість польоту, або провести інші модифікації. Єдине, на думку експерта, це треба робити тільки після погодження з виробником, щоб постачання продовжувалися і надалі.

"Нам потрібно дивитися на цей прецедент як ще один зразок того, як світ нам допомагає, як світ єднається для того, щоб Україна мала найсучасніші технології, які захищатимуть кордони демократій всього світу", — підкреслив Валерій Яковенко.

14 серпня Rheinmetall офіційно повідомила про передавання Україні розвідувальних комплексів LUNA NG кількадесят мільйонів євро. Кожен з них складається з декількох безпілотників, наземну станцію керування, катапульту для запуску, обладнання для ремонту.

Сержант ЗСУ Олександр Карпюк (Serg Marco) розказав про недоліки німецьких LUNA NG. На його думку, такі безпілотники погано підходять для війни в Україні, оскільки стануть легкими цілями для російських систем ППО.