Військові РФ випробовують в Україні новий дрон-камікадзе, "невидимий" для РЕБ — росЗМІ

Як стверджують розробники, корпус боєприпасу, що баражує, здатний поглинати 50% електромагнітного випромінювання радарів.

Армія Росії проводить в Україні випробування секретного безпілотника-камікадзе, який є невидимим для засобів радіоелектронної боротьби, розповів журналісту агентства ТАСС керівник лабораторії зовнішнього пілотування та експлуатації безпілотних повітряних суден Науково-дослідного інституту обчислювальних комплексів (НДІОК) ім. М.А. Карцева Віталій Долгов. За його словами, безпілотник називається дуже просто — "Баражуючий камікадзе".

"Дрон відправлено для випробувань у зоні СВО, наразі там застосовуються два наших апарати. Безпілотник уже добре себе показав. Корпус апарата створено із застосуванням спеціального радіопоглинального матеріалу, здатного зробити його майже невидимим для РЕБ противника. Покриття додається в композитні матеріали під час виготовлення рам дрона. Воно поглинає до 50% електромагнітного випромінювання радарів", — зазначив Вєталій Долгов.

За словами фахівця, безпілотник здатний нести 4 кілограми корисного навантаження і служити як ударним безпілотником, так і дроном для доставляння боєприпасів, ліків або припасів для підтримки окупаційних російських військ на полі бою. Дальність польоту "Баражуючого камікадзе" становить близько 10 кілометрів.

Раніше стало відомо, що Росіяни почали запускати дрони "Ланцет" з причепів авто. Українські розвідники помітили незвичайну модифікацію дрона-камікадзе "Ланцет", яка додає мобільності цьому найнебезпечнішому БПЛА на фронті.

А ще армія РФ збирається запускати безпілотники з дрононосця "Адмірал". "Адмирал-Авианосец" — це великий вантажний дрон літакового типу, який нібито може нести на своєму борту до 8 кг вантажу (це два малі безпілотники). Апарат здатний протриматися в повітрі до трьох годин і літати з максимальною швидкістю 150 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні зробили так багато морських дронів, що зібрали цілу бригаду ВМС. 385 окрема бригада морських БПЛА спеціального призначення була згадана Володимиром Зеленським під час привітання з Днем Незалежності. В історії сучасної України вперше у складі Військово-морських сил України почав діяти окремий підрозділ, що використовує човни-камікадзе.