Туреччина створює "Цифрові війська": дрони керуватимуть безпілотними машинами на землі

Наші партнери провели успішні військові випробування, в яких протестували спільну роботу безпілотників і автономного транспорту.

Турецька оборонна компанія Havelsan разом із турецькою армією провела тестування в рамках глобального військового проєкту "Цифрові війська", повідомляє Defense News. У спеціальних навчаннях залучили одразу сім повітряних безпілотників і дві автономні наземні бойові машини.

Як розповів журналістам Мехмет Акіф Накар, який очолює Havelsan, два дрони Pioneer забезпечували повітряне спостереження і спрямовували безпілотні наземні машини до виявлених цілей, тоді як рій із п'яти невеликих дронів здійснював розвідку. Усю операцію контролював так званий "Оперативний центр рою".

Цими наземними машинами керували прямо за допомогою дронів Фото: Havelsan

Такого прогресу компанія спільно з Міноборони Туреччини домоглася всього за три роки. Компанія поки що не може коментувати подальшу роботу над проєктом у зв'язку із секретністю.

Концепція "Цифрових військ" спрямована на розробку технологій, які дадуть змогу бойовим діям тривати менше часу і бути ефективнішими.

Ідея складається з трьох основних пунктів:

навчання і підготовка до бою за допомогою використання високотехнологічних симуляторів, розроблених Havelsan;

персональні технології, які допомагають солдатам легше переносити важкі вантажі, швидше рухатися і використовувати більш важку зброю. Спеціальні екзоскелети дадуть змогу турецьким солдатам підіймати увесь у 10 разів більший, ніж звичайно, вантаж і обмінюватися інформацією з товаришами по команді, а також вказувати безпілотникам цілі для атаки або розвідки;

в основі концепції лежить система, що дозволяє військовим складати інформаційне єдине ціле. Солдати мають керувати одразу кількома наземними та повітряними дронами, що дасть змогу економити людські ресурси на полі бою.

Раніше Фокус повідомляв, що Туреччина представила мобільну систему РЕБ — MERT EA. Військові зможуть без зусиль переносити компактне обладнання на поле бою або встановити його на транспорт, щоб придушувати ворога навіть у русі.

А на День Незалежності турецькі партнери подарували Україні дрон Bayraktar TB2. Компанія Baykar Makina передала один із легендарних безпілотників, які вже дуже допомогли українській армії в боротьбі з Росією, завдаючи ударів з великої висоти.