Від запуску до удару: експерти показали, як працює дрон-камікадзе "Ланцет" (відео)

Дрони "Ланцет" і "Орлан" запускаються двома бійцями з катапульти й доповнюють один-одного в полюванні за цілями противника.

Аналітики змоделювали роботу російського дрона "Ланцет" зі своїм "напарником" — безпілотним літальним апаратом "Орлан". Відео було опубліковано на YouTube каналі AiTelly.

Для того, щоб безпілотник "Ланцет" вразив свою ціль, необхідно виконати лише шість кроків:

два солдати запускають розвідувальний дрон "Орлан", використовуючи катапульту;

безпілотник "Орлан" відстежує і вибирає цілі;

солдат розгортає крила дрона "Ланцет" і налаштовує його на запуск із катапульти;

система командування та управління дрона "Орлан" передає координати цілі на безпілотник "Ланцет";

"Ланцет" перемикається на електрооптичну систему наведення за вказівкою командно-контрольного центру "Орлана";

"Ланцет" вражає ціль і активує круглий снаряд із фугасом, який використовується для підриву або пробиття броні.

Ланцет-3 — це найбільша модель, відома ще під назвою дрони-камікадзе або дрони-самогубці. Найважливіше в цих безпілотниках пов'язане з фінансами, оскільки їхнє виробництво коштує від 20 до 40 тисяч доларів. Тоді як гіперзвукова ракета "Кинджал" може обійтися в 10 млн доларів. Суть полягає в тому, що, навіть коли їх знищить зенітний вогонь, їх все одно можна виробити у великих кількостях за короткий проміжок часу.

Дрон має довжину 1,65 м. Оснащений двома парами х-подібних крил, розташованих у передній і задній частинах фюзеляжу. Розмах крил "Ланцета" — 1 метр, а вага — близько 12 кілограмів. Безпілотником може керувати екіпаж із двох осіб, а для запуску дрона потрібна катапульта.

Дещо раніше стало відомо, що росіяни почали запускати дрони "Ланцет" з причепів авто. Українські розвідники помітили незвичайну модифікацію дрона-камікадзе "Ланцет", яка додає мобільності цьому найнебезпечнішому БПЛА на фронті.

Нагадаємо, що російські "Ланцети" та "Орлани" майже на 70% складаються з іноземних компонентів. Санкційна група дослідила три безпілотники різних видів, якими росіяни б'ють по Україні, і виявила в них велику кількість компонентів, виготовлених західними компаніями.