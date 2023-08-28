Для війни з Китаєм: США планують закупити тисячі БПЛА зі штучним інтелектом, — NYT

За словами журналістів, у США побоюються, що не зможуть досягти переваги в повітрі в потенційній сутичці з Китаєм, який розмістив на узбережжі та штучних островах сотні зенітних і протикорабельних систем.

У США збираються закупити від 1000 до 2000 тисяч БПЛА, якими керуватиме штучний інтелект. Вартість одного дрона становитиме близько 3 млн доларів. Про це пише New York Times.

За словами журналістів, йдеться про безпілотний апарат XQ-58A Valkyrie. Як розповів майор Росс Елдер, який пілотував винищувач F-15 разом із дроном, поруч із ним у повітрі перебував апарат, що ухвалює власні рішення.

"Це дуже дивне почуття", — сказав він.

Видання пише, що ВПС США планують придбати від 1000 до 2000 таких дронів. Вони дешеві, якщо порівнювати з вартістю пілотованих винищувачів, а тому програму зі створення вже назвали "доступною масою".

У матеріалі сказано, що, як передбачається, буде низка спеціалізованих БПЛА. Деякі з них будуть зосереджені на місіях зі спостереження або поповнення запасів, інші літатимуть в атакувальних групах, а треті перебуватимуть під контролем людини-пілота.

Журналісти зазначили, що в США зараз стурбовані тим, що нинішнє поєднання літаків і систем озброєння ВПС, незважаючи на всі вкладені кошти, більше не зможе забезпечити домінування в разі повномасштабної війни з Китаєм у Тихому океані. Особливо, якщо КНР зважиться на вторгнення на Тайвань.

Повідомляється, що Китай розмістив на своєму узбережжі і на штучних островах у Південно-Китайському морі безліч протикорабельних і зенітних систем. Це сильно обмежує здатність армії США реагувати на вторгнення на Тайвань військ КНР.

Раніше повідомлялося, що армія США отримає партію модернізованих БМП Bradley. Бойові машини піхоти мають надати американським військовим передові засоби для перекидання військ на поле бою.