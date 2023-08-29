"Великий улов": боєць розповів, як дрони заганяють загублених росіян на позиції ЗСУ

Безпілотники українські військові використовують у темний час доби для того, щоб "заганяти" росіян, які відстали в тумані від своїх бойових товаришів, на позиції ЗСУ.

На фронті українські військові за допомогою безпілотних літальних апаратів не тільки вражають різні цілі противника, а й використовують дрони для того, щоб заманити окупантів у полон. Про це розповів пілот ударних БПЛА Микола "Канада" Ворошнов в інтерв'ю "УНІАН", яке було опубліковано в понеділок, 28 серпня.

Він порівняв роботу безпілотників із роботою вівчарки, яка допомагає пастухові збирати баранів у отару і заганяти їх у стодолу.

"Бачили, як собака-вівчар заганяє баранів? Так само ми робили з росіянами за допомогою дронів", — сказав Ворошнов.

Військовий розповів, що російські окупанти намагаються пересуватися вночі, а в цей час доби зазвичай стоїть туман. Деякі бійці ЗС РФ відстають від своїх і губляться. Тоді пілоти за допомогою дронів, від яких противники намагаються втекти, заганяють їх на позиції українських військових.

"Найбільший "улов" за ніч — троє! Тоді був сильний туман і багато "потєряшек". І це ж не про 100 метрів ідеться. Парою дронів по черзі дали кілометр, навіть більше", — уточнив пілот БПЛА.

Ворошнов також додав, що російських військових на передовій не рятує навіть ретельне маскування — безпілотні літальні апарати ЗСУ все одно їх "бачать".

"Неможливо повністю замаскуватися від дронів, від досвідченого дронаря з сучасними технологіями. Неможливо замаскувати щось, щоб не було стежки, збитої роси вранці", — пояснив він.

Пілоти БПЛА в зоні бойових дій звертають увагу на найнезначніші деталі, які можуть видати присутність або переміщення окупантів. Орієнтиром можуть слугувати навіть порожня пляшка або зламана гілка.

Раніше стало відомо про те, що у ЗСУ на фронті з'явився наземний дрон "Каракурт", який дістає окупантів у норах. Українські військові вже використовують колісний безпілотник для підриву позицій і техніки, розвідки, мінування і підвезення боєкомплекту на позиції.

Нагадаємо, 2023 року в Україні розробили дрон-камікадзе "Рубака" з дальністю 500 км. Безпілотники "Рубака" вже використовуються українською розвідкою і добре показали себе в бою. Їхня вартість становить 550 тисяч грн.