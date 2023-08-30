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У РФ розширюють виробництво дронів для армії: де і які БПЛА випускатимуть

Олександра Мандровська
Фото: РИА Новости | У РФ хочуть наростити виробництво двох типів безпілотників

Дрони, які компанія "Робоавіа" хоче збирати на новому заводі, зможуть проводити розвідку і скидати боєприпаси на українців.

У Росії планують збільшити кількість випущених безпілотних літальних апаратів "Сарич-2" і "Сюрприз-ПРО". Про це керівник московського представництва компанії "Робоавіа" Валентин Кисельов сказав у коментарі РІА "Новости" у вівторок, 29 серпня.

За словами Кисельова, підприємство вже виробляє до 16 дронів на місяць в окупованому Сімферополі (Крим), а в майбутньому компанія хоче розширити виробництво ще й у Росії, відкривши новий завод у місті Ростов-на-Дону. На лініях нового заводу планують знімати з конвеєра приблизно 48 дронів на місяць.

Російський безпілотник "Сарич-2": що про нього відомо

  • тип — розвідувальний за типом "літне крило";
  • двигун — електричний;
  • льотна маса — 14 кг;
  • розмах крила — 3,1 м;
  • максимальна висота польоту — 5 км;
  • швидкість — до 108 км/год;
  • польотний час — 2,5 год;
  • робоча дальність — 2,5 км.
Російський дрон "Сарич-2" у польоті
Фото: Facebook

Технічні характеристики БПЛА "Сюрприз-ПРО"

  • тип — ударний квадрокоптер;
  • розробники — військовий інноваційний технополіс "ЕРА", ТОВ "Робоавіа";
  • призначення — доставляння корисного навантаження, моніторинг місцевості;
  • корисне навантаження — дві міни калібру 82 мм;
  • маса корисного навантаження — до 7 кг;
  • маса дрона — 24 кг;
  • польотний час із навантаженням — 45 хв;
  • канал управління — множинний з ППРЧ;
  • дальність управління — до 10 км;
  • робоча висота — 2500 м;
  • температурний діапазон — від -30 до +50.
Такий вигляд має російський БПЛА "Сюрприз"
Фото: Скриншот

Що собою являє "Робоавіа"

Компанія "Робоавіа" розробляє і виробляє комплексні безпілотні рішення для виконання завдань у сфері безпеки приватних і державних об'єктів, що охороняються, і територій. Сервісні центри розташовані в Криму, Москві та Ростові-на-Дону.

Відомо, що це — приватна компанія, створена 2022 року в Сімферополі. Фінансову підтримку на першому етапі функціонування "Робоавіа" надав окупаційний уряд Криму. Основний кістяк інженерів і програмістів для підприємства було набрано саме на Кримському півострові.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Чорноморський флот РФ отримає дрон "Сарич-2". Він має форму "літне крило" і здатний нести модулі для розвідки. Партію таких дронів уже закупили коштом окупаційної влади Криму.

Крім того, стало відомо, що в Росії створили нові дрони-авіаносці "Летюча свиноматка". Безпілотник літакового типу буде для двох квадрокоптерів-камікадзе одночасно носієм і ретранслятором зв'язку, обіцяють розробники.