У РФ розширюють виробництво дронів для армії: де і які БПЛА випускатимуть

Дрони, які компанія "Робоавіа" хоче збирати на новому заводі, зможуть проводити розвідку і скидати боєприпаси на українців.

У Росії планують збільшити кількість випущених безпілотних літальних апаратів "Сарич-2" і "Сюрприз-ПРО". Про це керівник московського представництва компанії "Робоавіа" Валентин Кисельов сказав у коментарі РІА "Новости" у вівторок, 29 серпня.

За словами Кисельова, підприємство вже виробляє до 16 дронів на місяць в окупованому Сімферополі (Крим), а в майбутньому компанія хоче розширити виробництво ще й у Росії, відкривши новий завод у місті Ростов-на-Дону. На лініях нового заводу планують знімати з конвеєра приблизно 48 дронів на місяць.

Російський безпілотник "Сарич-2": що про нього відомо

тип — розвідувальний за типом "літне крило";

двигун — електричний;

льотна маса — 14 кг;

розмах крила — 3,1 м;

максимальна висота польоту — 5 км;

швидкість — до 108 км/год;

польотний час — 2,5 год;

робоча дальність — 2,5 км.

Російський дрон "Сарич-2" у польоті Фото: Facebook

Технічні характеристики БПЛА "Сюрприз-ПРО"

тип — ударний квадрокоптер;

розробники — військовий інноваційний технополіс "ЕРА", ТОВ "Робоавіа";

призначення — доставляння корисного навантаження, моніторинг місцевості;

корисне навантаження — дві міни калібру 82 мм;

маса корисного навантаження — до 7 кг;

маса дрона — 24 кг;

польотний час із навантаженням — 45 хв;

канал управління — множинний з ППРЧ;

дальність управління — до 10 км;

робоча висота — 2500 м;

температурний діапазон — від -30 до +50.

Такий вигляд має російський БПЛА "Сюрприз" Фото: Скриншот

Що собою являє "Робоавіа"

Компанія "Робоавіа" розробляє і виробляє комплексні безпілотні рішення для виконання завдань у сфері безпеки приватних і державних об'єктів, що охороняються, і територій. Сервісні центри розташовані в Криму, Москві та Ростові-на-Дону.

Відомо, що це — приватна компанія, створена 2022 року в Сімферополі. Фінансову підтримку на першому етапі функціонування "Робоавіа" надав окупаційний уряд Криму. Основний кістяк інженерів і програмістів для підприємства було набрано саме на Кримському півострові.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Чорноморський флот РФ отримає дрон "Сарич-2". Він має форму "літне крило" і здатний нести модулі для розвідки. Партію таких дронів уже закупили коштом окупаційної влади Криму.

Крім того, стало відомо, що в Росії створили нові дрони-авіаносці "Летюча свиноматка". Безпілотник літакового типу буде для двох квадрокоптерів-камікадзе одночасно носієм і ретранслятором зв'язку, обіцяють розробники.