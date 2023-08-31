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Іран і КНДР разом розробили військові дрони, скопіювавши США, — військовий експерт

Олександра Мандровська
Фото: Скриншот | Експерти вважають, що Північна Корея випустила два своїх нових дрони за допомогою Ірану

Таль Інбар вважає, що Іран надав Північній Кореї принаймні технічні дані об'єктива для безпілотників.

Північна Корея та Іран могли співпрацювати у сфері розробки безпілотних літальних апаратів. Таку заяву зробив ізраїльський експерт Таль Інбар у середу, 30 серпня, пише NK News.

Інбар прокоментував виставку озброєнь, яку відвідав міністр оборони Росії Сергій Шойгу в Пхеньяні минулого місяця, де Північна Корея вперше продемонструвала свої нові безпілотні літальні апарати (БПЛА) Morning Star-4 і Morning Star-9. Він припустив, що Пхеньян, можливо, отримав допомогу від Ірану в розробці БПЛА, що разюче нагадують вироблені в США дрони RQ-4 Global Hawk і MQ-9 Reaper.

"Набагато більш правдоподібно, що Іран надав Північній Кореї принаймні технічні дані об'єктива, який перебуває в його розпорядженні. Крім того, вдалося збити дві системи безпілотників, які здаються схожими на іранські та північнокорейські моделі", — сказав експерт.

Він пояснив, що, хоча в Ірану немає супутників зв'язку і натомість доводиться використовувати комерційні, Північна Корея, ймовірно, покладатиметься на китайські супутники.

Інбар заявив, що обидва БПЛА — Morning Star-4 і Morning Star-9 — можуть використовуватися для розвідувальних місій, а копія дрона Reaper навіть може перетинати міжкорейський кордон повітрям, несучи при цьому різні боєприпаси класу "повітря-земля".

Експерт також звернув увагу на те, що мине ще кілька місяців, перш ніж Пхеньян зможе почати масове виробництво таких пристроїв, з огляду на ймовірну співпрацю між Іраном і Північною Кореєю. Він окремо зазначив, що Росія вже працює над виробництвом дронів за іранським зразком для військових дій в Україні.

Ілюстрація схожості конструкції американського безпілотника Reaper, іранського Kaman-22 і північнокорейського Morning Star-9
Фото: NK News

Нагадаємо, під час проведення військового параду на честь 70-річчя закінчення Корейської війни публіці показали два великих дрони — Morning Star-4 і Morning Star-9, які за зовнішнім виглядом нічим не відрізняються від американських легендарних RQ-4 Global Hawk і MQ-9 Reaper. Тоді лідер Північної Кореї Кім Чен Ин з гордістю демонстрував нові БПЛА міністру оборони РФ Шойгу.

Раніше вже повідомлялося, на вчорашньому параді в Північній Кореї був присутній міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Йому показали північнокорейський танк M2020, який є сумішшю російської Армати й американського Абрамса.