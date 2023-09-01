Чому тривога? "Єнот" попереджає українців про загрози, "слухаючи" бойову авіацію РФ
Чат-бот у Telegram визначає найімовірнішу причину тривоги, стежить за погодою і знаходить найближчі укриття.
Студент Київського політехнічного інституту 22-річний Артем Левковський створив сервіс, що моніторить бойові частоти російської авіації. Про це написало медіа dev.ua у п'ятницю, 1 вересня.
"Ідея довго виношувалася. Я з початком обстрілів по енергетиці став цікавитися моніторинговими каналами й темою російської стратегічної авіації. Слухав їхні комунікації на бойових частотах, частотах флоту", — розповів студент журналістам.
Левковський додав, що в цей час на просторах інтернету познайомився з юнаком, який згодом став другим розробником у його команді. Разом вони зайнялися розробкою бота, який би давав змогу черпати інформацію з ефіру противника.
"У мене досвіду з нейромережами не було, тому ними займається, принаймні займався до останнього часу, тому що зараз до нас прийшов повноцінний ML developer у команду, Влад. У нього ж досвід із загального програмування і Telegram-ботів був неглибокий, тому архітектурою, основною частиною логіки займаюся я. Власне, вийшла чудова синергія", — уточнив Артем Левковкий.
Свою розробку він назвав Telegram-бот "Єнот" — на честь тварини, яку російські окупанти викрали із зоопарку Херсона.
Що вміє Telegram-бот "Єнот"
- моніторити бойові частоти російської стратегічної авіації;
- визначати найімовірнішу причину тривоги;
- знаходити найближчі до власника смартфона, на якому встановлений бот, укриття (поки що тільки по м. Київ);
- моніторити радіаційний фон по Україні;
- попереджати про погоду (зокрема, про гуркіт грому, щоб люди не плутали їх із вибухами);
- моніторити втрати противника;
- надавати актуальну карту тривог.
Сумарні витрати на створення бота вилилися в 15 тисяч гривень. Більшу частину з них розробники заплатили за послуги дизайнерів і юридичні формальності.
Нагадаємо, на початку червня в Україні з'явився сервіс, який показує всі укриття по країні. Чат-бот у Telegram підкаже, як швидко дістатися до безпечного місця, але розробники попереджають: вони не можуть гарантувати, що укриття працюють.
А в березні 2023 року ЗМІ писали про те, що українець створив чат-бота для пожертвувань ЗСУ. Бот дає змогу вибрати конкретний збір коштів і перевірити результат.