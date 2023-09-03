Осінній бум: ВПК України різко збільшить виробництво дронів, — Резніков

За словами глави Міноборони, українські підприємства випускатимуть повітряні та надводні безпілотники. Запуск виробництва за новими правилами зайняв майже рік.

Восени цього року варто очікувати істотного збільшення виробництва дронів в Україні. Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Укрінформу".

Міністр анонсував збільшення виробництва різних типів дронів: літаючих, плаваючих, плаваючих, повзаючих та інших.

"Минулої осені ми це зробили, поки все це за новими правилами створювалося — це не швидко, рік майже зайняло. Але я думаю, цієї осені буде бум із виробництва різних українських дронів... Далі це буде розвиватися в обсягах", — додав Резніков.

За його словами, процес спрощення процедури для виробництва дронів тривав майже рік. Конкретних термінів виготовлення дронів міністр не сказав.

Нагадаємо, що нещодавно українські розвідники разом із силами спецпризначенців ліквідували в Луганській області ворожу техніку ударними дронами. Журнал Forbes підрахував, що тільки за серпень цього року Сили оборони України знищили техніку ЗС РФ на 1,2 млрд доларів.

Російські військові стали боятися ударів дронами в тилу і придумують різні способи, як зберегти техніку. Так, на аеродромі Енгельс у Саратовській області вони поклали автошини на літак Ту-95.