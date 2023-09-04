Окупантам більше не сховатися: дрони зі ШІ SAKER SCOUT схвалено для застосування ЗСУ

Безпілотник долає відстань у 10 кілометрів і розпізнає тип об'єктів для атаки завдяки машинному зору, від якого майже неможливо сховатися.

Міністерство оборони України допустило безпілотний комплекс SAKER SCOUT до експлуатації Збройними силами України. Про це 4 вересня повідомило відомство на своєму каналі в Telegram, зазначивши, що процедуру допуску для цього безпілотника провели максимально швидко завдяки Акселератору.

Про сам дрон відомо не надто багато, але військові вказують його основну "фішку" — використання штучного інтелекту в програмному забезпеченні безпілотника. Міноборони зазначає, що використання ШІ допомагає ефективніше здійснювати розвідку шляхом точного розпізнавання і категоризації об'єктів. Причому, штучний інтелект може виявляти і розпізнавати навіть замасковані сили противника.

Система безпілотника під час виявлення російських окупантів одразу ж передає всі дані в командний пункт ЗСУ, де вже ухвалюють рішення про подальші дії. Як зазначають у Міноборони України, це допомагає уникнути зайвих ризиків і людських помилок, оскільки оператор не завжди здатний точно розпізнати загрозу. Система ШІ повністю інтегрована в програму ситуаційної обізнаності "Дельта", стверджують військові.

Дрон SAKER SCOUT використовує ШІ для розпізнавання об'єктів ворога Фото: Міноборони України

До самого комплексу SAKER SCOUT входить великий флагманський безпілотник і кілька менших дронів, якими керують оператори від першої особи (FPV-дрони). Дуже важливо, що спеціальна оптика, встановлена на дронах, дає змогу нашим розвідникам виявляти ворожу техніку та бойові одиниці навіть уночі. Спеціальна інерціальна система наведення допомагає безпілотникам бути більш стійкими до перешкод радіоелектронної боротьби (систем РЕБ). БПЛА здатний долати відстань у 10 кілометрів.

У липні писали, що українці розробили систему SAKER для БПЛА на базі штучного інтелекту. Кілька підрозділів випробували її на полі бою і зазначили, що дрони стали набагато точнішими й ефективнішими. Зокрема, система допомагає знаходити об'єкти противника, невидимі з повітря людському оку.

Раніше Фокус розповідав, що ВПК України збирається різко збільшити виробництво дронів. За словами ексміністра оборони Олексія Резнікова, восени цього року варто очікувати істотного збільшення виробництва дронів в Україні. Міністр анонсував збільшення виробництва різних типів дронів: літаючих, плаваючих, повзаючих та інших.