В Україні створили РЕБ-рюкзак Kvertus для військових: захищає від дронів на 200 метрів (фото)

Обладнання успішно пройшло випробування і перші екземпляри вже передали українським військовим у зону бойових дій.

В Україні створили антидроновий рюкзак для піхоти, здатний придушувати ворожі дрони-камікадзе. Про це написав операційний директор українського розробника і виробника засобів виявлення і захисту від безпілотників Kvertus Ярослав Філімонов на своїй сторінці в LinlkedIn у вівторок, 5 вересня.

"Реагуючи на запит військових, командою Kvertus — виробника антидронових систем — розробили рішення проти FPV-дронів для піхоти у вигляді рюкзака", — написав Філімонов.

За його словами, засіб може прикривати групу військових від ворожих дронів камікадзе в радіусі до 200 метрів. Акумулятора РЕБ-наплічника Kvertus вистачає на дві години безперервної роботи. Операційний директор компанії виробника додав, що обладнання успішно пройшло випробування і перші екземпляри обладнання вже передали військовим у зону бойових дій.

Ярослав Філімонов також розмістив фотографії нової системи радіоелектронної боротьби. Пристрій поміщається в стандартний рюкзак, який можна носити на спині. Назовні виступають тільки дві антени, які не заважають людині рухатися.

Kvertus створив антидрон-рюкзак для піхоти Фото: Ярослав Філімонов/LinlkedIn

У рюкзаку також передбачена вентиляція, яка має на меті захистити пристрій від перегріву, здатного вивести антидронову систему Kvertus з ладу.

Цей засіб може прикривати групу військових від ворожих дронів-камікадзе в радіусі до 200 метрів Фото: Ярослав Філімонов/LinlkedIn Цей засіб може прикривати групу військових від ворожих дронів-камікадзе в радіусі до 200 метрів Фото: Ярослав Філімонов/LinlkedIn

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що українці розробили РЕБ-рюкзак, який захищатиме солдатів від дронів. Система РЕБ з колінеарними антенами працює від трьох до шести годин і пригнічує безпілотники противника одразу в кількох діапазонах.

Дещо раніше, 19 червня стало відомо, що бійці ЗСУ отримають компактні засоби РЕБ для боротьби з дронами ЗС РФ. Проєкт Antidrone.cc з Мукачева очікує на постачання спеціальних антен і одразу відправить партію РЕБ на фронт для наших героїв.