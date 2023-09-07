Вибух в Енергодарі: з'явилися кадри удару БПЛА по житловому будинку (відео)

Жителі окупованого міста припустили, що безпілотник намагався знищити встановлений на даху багатоповерхівки комплекс спостереження "Муром-М".

В Енергодарі 7 вересня багатоповерховий житловий будинок атакував безпілотний літальний апарат. Відеокадри розмістив російський засіб масової інформації "RT на русском".

На відео видно, як у технічний поверх однієї із секцій житлового будинку потрапляє невеликий дрон розміром із квадрокоптер, врізавшись у стіну. Прогримів вибух, після якого в місці удару з'явився густий сірий дим. Судячи з відео, будівля не зазнала істотних ушкоджень, проте атака налякала місцевих мешканців.

Жителі окупованого міста вже обговорюють інцидент, що трапився, у місцевій групі в Telegram під назвою "Енергодар сьогодні". За їхніми словами, постраждав 14-поверховий будинок, розташований поблизу мерії.

Городяни обговорюють атаку безпілотників у місцевому чаті Фото: Скриншот

Також городяни вказують орієнтир під назвою "Таврія". Таким чином, будинок, що потрапив під удар безпілотника, може знаходитися в районі однойменної зупинки громадського транспорту на проспекті Будівельників.

Постраждалий будинок може бути розташований у районі зупинки транспорту "Таврія" Фото: Скриншот

Однак у місті є ще один орієнтир із назвою "Таврія". Це магазин, розташований у районі перетину проспекту Будівельників і вулиці Курчатова. Поруч знаходяться супермаркет "Сільпо" і дитячий садок №12.

БПЛА міг пошкодити будинок, розташований у районі магазинів "Таврія" і "Сільпо"

Крім того, жителі Енергодара висунули свої версії про те, чому дрон уразив житловий будинок. Вони вважають, що виною всьому російський комплекс спостереження "Муром-М", який окупанти встановили на даху багатоквартирного висотного будинку. Городяни зійшлися на тому, що, вочевидь, українські військові вирішили позбавити ЗС РФ цього засобу для того, щоб він не заважав роботі "серйознішого" безпілотника.

Жителі Енергодара пишуть про те, що БПЛА хотів атакувати комплекс "Муром" на даху будинку Фото: Скриншот

Водночас в окупаційній адміністрації міста заявили про те, що всього за ранок 7 вересня було здійснено п'ять атак БПЛА на місто. Кілька безпілотників перехопили, один ліквідували в міському парку культури й відпочинку.

Нагадаємо, 7 вересня окупанти звинуватили Україну в атаці БПЛА на Енергодар. Місцеві жителі стверджують, що один із безпілотників ледь не долетів до окупаційної адміністрації РФ, яка розташована в центрі населеного пункту.

А наприкінці серпня в ГУР розповіли про те, що партизани запустили дрон і підірвали штаб "кадирівців" в Енергодарі. Тоді на місце події прибули пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги, а місцеву окупаційну адміністрацію терміново евакуювали.