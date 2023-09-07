Мобілізація в Україні: у Міноборони хочуть запровадити електронний військовий квиток

За словами міністра оборони Рустема Умерова, єдиний реєстр призовників і цифровізація всіх процесом допоможуть унеможливити будь-які корупційні ризики.

Міністерство оборони України збирається запровадити електронний військовий квиток. Про це заявив новий глава Міноборони Рустем Умеров під час пленарного засідання парламенту.

За його словами, також необхідно запустити єдиний реєстр призовників, а також цифровізувати військово-лікарські комісії. Крім того, буде проведено аудит усіх напрямів відомства.

"ВВК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому", — сказав міністр.

За його словами, єдиний реєстр призовників і цифровізація всіх процесом допоможуть унеможливити будь-які корупційні ризики.

"Усе, що можна оцифрувати, повинні оцифрувати", — зазначив Умеров.

За його словами, вся інформація про військовослужбовця має бути у форматі "діджитал".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський назвав основні завдання міністра. За його словами, загалом є три пріоритетні завдання, з якими має впоратися начальник оборонного відомства: цифровізація, захист і довіра.

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