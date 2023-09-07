Армія США озброїться автономними підводними човнами, що запускають дрони по кораблях

Американський військовий Карстен Хекль вважає, що автономні підводні човни особливо важливо застосовувати на морі, де можна підкрастися до ворога, а потім непомітно повернутися на базу.

Командувач корпусом морської піхоти генерал-лейтенант Карстен Гекль каже, що зараз як ніколи флоту та іншим підрозділам, які працюють на воді, терміново потрібні підводні роботи, які зможуть вистрілювати з-під води повітряними дронами. Він висловив свою думку журналістам військового видання Defensescoop у кулуарах однієї з профільних конференцій, присвяченій темі підводних автономних човнів.

"Уявіть собі повністю автономний UUV (безпілотний підводний транспорт), який може вийти на поверхню, наблизитися до потрібної зони, виплисти та запустити тисячі дронів-камікадзе", — сказав генерал-лейтенант Карстен Хекль.

Високопоставлений офіцер з модернізації Корпусу морської піхоти очікує якнайшвидше побачити військові експерименти США з безпілотними підводними суднами, які можуть запускати дрони-камікадзе.

Такі країни, як Індія, Південна Корея і Франція вже активно розробляють автономні підводні човни, що стріляють по ворогу торпедами. Але зараз потрібно активно використовувати всі переваги повітряних дронів, особливо дронів-камікадзе. Морські піхотинці вже використовують так звані "безпілотники одностороннього нападу" — також відомі як баражуючі боєприпаси, дрони-камікадзе.

"Зараз ми дуже зосереджені на високоточному органічному вогні та баражуючих боєприпасах. Є багато галузей, у яких, я думаю, ми можемо прискоритися, тому що промисловість явно прокладає нам шлях, — заявив Хекль. — Є також ідея баражувальних боєприпасів, що скидаються з безпілотних надводних кораблів. Ви можете дати волю своїй уяві", — додав він.

Американські військові ще не випробували реалізувати подібну концепцію, але дуже до цього прагнуть.

"Ми поки що не експериментуємо в цьому напрямку, але обов'язково будемо. Я планую побачити напівзанурювальний апарат, який, підпливши до потрібного місця, запустить з борту дрони-камікадзе, а потім спокійно зануриться і піде на базу", — каже Хекль.

Журналісти DefenseScoop запитали генерал-лейтенанта, чи може така система, як надвеликий UUV Orca, що розробляється Boing, потенційно виконувати таку роль.

"Можливо. Але нам потрібно уважно ставитися до грошей платників податків. Тому для початку треба визначитися з технічним завданням, конструкцією, адже будь-який якісний підводний апарат коштує не дешево", — сказав він.

Раніше Фокус інформував, що інженери навчили один морський дрон ловити інші безпілотники. Система FLARS значно економить місце на палубі та може застосовуватися не тільки на морі, а й на суші.