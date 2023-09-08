"Танк утік": дрон влучним ударом зупинив обстріл позицій ЗСУ на передовій (відео)

Після вибуху екіпаж припинив вести вогонь по українських позиціях і спішно вивів бронемашину із зони ураження.

Підрозділ Shadow за допомогою дрона нейтралізував російський танк, який обстрілював позиції українських військових. Про це написав блогер і волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі в п'ятницю, 8 вересня.

Він також опублікував відеокадри бою українського безпілотного літального апарату з танків ЗС РФ. Оператор БПЛА направив дрон-камікадзе в бік броньованої техніки окупантів, яка вела вогонь по українських бійцях. Незважаючи на те, що танк був оповитий димом після того, як здійснив постріл, оператору вдалося знайти його вразливе місце і направити туди FPV-дрон. Після влучання танк закрутився на місці, а його екіпаж намагався спішно вивести машину із зони ураження БПЛА.

"Танк втік", — такий напис вставили військові у відеоролик.

Зазначимо, що бронетанк вивів з ладу дрон від виробників і постачальників безпілотників-камікадзе "Ескадрон". Він отримав крафтове ім'я Sternenko, оскільки волонтер раніше приєднався до їхньої ініціативи "Іменні дрони".

"Думаю, ще будуть подібні хороші ініціативи, що допомагають знищувати ворога", — написав Стерненко під постом із відео.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що FPV-дрони завадили окупантам евакуювати танк з поля бою. Знищити броньований тягач, який намагався зрушити з місця пошкоджений танк, змогли два дрони-камікадзе, випустити які допомогли прості українці.

Крім того, 6 вересня дрони ЗСУ позбавили росіян танка Т-90 і новітньої БМД-4М. Спочатку оператор дрона запустив безпілотник-камікадзе навздогін танку Т-90, який на великій швидкості виїжджав з одного з населених пунктів. БПЛА влучив у танк у моторний відсік, після чого пролунав удар, броньована техніка зупинилася і задимилася.