"Перевірена в бою": експерт назвав найкращу систему для захисту ЗСУ від російських дронів

Портативний засіб РЕБ Titan відстежує дрони на дистанції до 3 км і "запам'ятовує" та вивчає нові типи апаратів, з якими стикається.

Збройні сили України застосовують систему "Titan" від компанії BlueHalo зі США, яка забезпечує хороший "купольний" захист від російських дронів-камікадзе. Про це написав фахівець із радіозв'язку, електроніки та радіоелектронної боротьби Сергій (Флеш) Бескрестнов на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 11 вересня.

За його інформацією, зараз у ЗСУ на озброєнні перебувають 11 таких комплексів, які Україні передала США в першому пакеті військової допомоги. Titan добре показали себе в справі, але їх дуже мало, щоб захистити всіх українських військових від атак БПЛА. Вартість кожного з них, як вважає Сергій Флеш, становить від $200 тисяч до $1 мільйона залежно від комплектації, і більша частина суми припадає на софт.

"Ось так виглядає правильний "купол" від FPV. Мені вдалося перевірити її одного разу в бойових умовах", — підписав експерт, розмістивши під публікацією фотографію техніки.

Сергій Бескрестнов уточнив, що Titan відстежує дрони на дистанції до 3 км і пригнічує їх на 6 частотах. Вихідна потужність Titan при цьому становить 65 Вт, а дальність придушення — 1,5 км.

Техніка може встановлювати тип дрона і пригнічувати його спеціально сформованим сигналом, під час відтворення якого враховуються модуляція, смуга, псевдовипадкова перебудова робочої частоти (ППРЧ) і протоколи. Крім того, Titan — це "розумна" система, адже вона здатна навчатися і запам'ятовувати нові типи дронів, з якими їй доводиться мати справу. Ще одна перевага американського засобу РЕБ полягає в тому, що він випромінює слабкі сигнали й не заважатиме техніці по сусідству.

Titan відстежує дрони на дистанції до 3 км і пригнічує їх на 6 частотах

Що відомо про комплекси Titan

Мультисенсорні системи Titan розробляє американська компанія BlueHalo. Пристрій оснащений алгоритмами машинного навчання, і працює на базі штучного інтелекту. Це дає йому можливість розпізнавати безпілотні літальні апарати прямо в повітрі під час їхнього польоту.

Комплекс Titan складається з антенного блоку і пульта управління. Він малогабаритний (вага становить близько 9 кг) і розроблений для стаціонарної, мобільної та пішої експлуатації.

Комплекс Titan складається з антенного блоку і пульта керування

Система здатна впоратися не тільки з одним БПЛА, а й цілим роєм. Інформація про кожен дрон передається оператору в режимі реального часу. Інженери оснастили систему антенами, блоком управління, але заявляють, що портативним гаджетом керувати не обов'язково, оскільки він працює і в автономному режимі.

Система працює на широкому спектрі каналів зв'язку та діапазоні частот. Titan не тільки "засікає" дрони противника, а й нейтралізує їх, що допоможе Збройним силам України захистити особовий склад. Крім того, він може працювати навіть у міських умовах.

Пристрій оснащений алгоритмами машинного навчання, і працює на базі штучного інтелекту.

Нагадаємо, на початку серпня Україна отримала системи РЕБ Titan, здатні знищувати рої дронів. Вона не тільки "засікає" дрони противника в радіусі 3 км, а й нейтралізує їх, що допоможе захистити воїнів ЗСУ від російських атак.

13 квітня стало відомо, що армія США замовила лазерні комплекси BlueHalo для знищення дронів. Системи потужністю 20 кВт планують встановлювати на машини для піхоти, щоб захищати наземні підрозділи.