Black Recon запустить дрони-"комарі" з бойової машини: що відомо про технологію

Система розвідки Black Recon допоможе військовим стежити за ситуацією навколо БТР, танків та іншого транспорту. БПЛА можуть у будь-який момент повернутися всередину для зарядки.

Компанія Teledyne FLIR Defense продемонструвала на виставці DSEI 2023 у Лондоні революційну систему Black Recon, яка дає змогу запускати мініатюрні дрони прямо з військового транспорту для ведення розвідки. Подробиці розробник повідомив на своєму офіційному сайті.

Система розвідки Black Recon — це програма розробки, в якій представлений абсолютно новий мікробеспілотний дрон, призначений для того, щоб витримувати суворі умови подорожі разом з піхотою і бойовими машинами. Сама система знаходиться всередині міцного пускового ящика, встановленого на транспортному засобі, і з цього ящика можна запускати до трьох БПЛА одночасно під час місії.

Найцікавіше в представленій концепції те, що після розвідки маленький дрон повинен самостійно повернутися до оператора, який перебуває в транспорті, і сісти на пускову установку, використовуючи запатентовану технологію для точного відстеження, захоплення і стикування БПЛА — вдень або вночі, навіть у погану погоду. На своїй базовій станції дрони автоматично перезаряджаються для наступної місії.

Мініатюрні дрони будуть дуже корисні для невеликих груп солдатів або бойових підрозділів. За допомогою дронів-комарів можна збирати інформацію про прохідність місцевості, шукати міни та саморобні вибухові пристрої, проводити ретельний огляд під мостами з використанням бортового освітлення. А ще ці мінідрони можуть обходитися без сигналу GPS.

"Можливість запускати та повертати БПЛА з транспортного засобу за лічені секунди, не наражаючи екіпаж на небезпеку, дасть змогу бойовим підрозділам підтримувати оперативний темп і використовувати систему тоді, коли це потрібно найбільше — у динамічних, невизначених і складних умовах", — прокоментував Джихіх Фен Лей, виконавчий віцепрезидент і генеральний менеджер Teledyne FLIR Defense.

Раніше Фокус повідомляв, що мініатюрні дрони Black Hornet допомагають ЗСУ в контрнаступі. Невеликі розміри дають змогу БПЛА непомітно стежити за російськими військами та направляти солдатів у ближньому бою.