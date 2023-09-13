"Не було вказівки від Байдена": Маск озвучив нову версію вимкнення Starlink у Криму (відео)

Засновник SpaceX звинуватив Україну в тому, що влада не попередила його про військову операцію заздалегідь, але зажадала терміново увімкнути інтернет посеред ночі.

Систему супутникового інтернету Starlink не можна було включити в районі Криму через антиросійські санкції з боку США. Таку версію відсутності супутникового зв'язку поблизу півострова, через що зірвалася операція українських військових з атаки на російський флот, Ілон Маск озвучив, виступаючи в онлайн-форматі на технологічній конференції All-In Summit.

За його словами, для того, щоб супутниковий зв'язок там запрацював, потрібен був спеціальний дозвіл від президента США Джо Байдена.

"Причина, через яку він (супутниковий інтернет, — ред.) був вимкнений, насправді спочатку була в тому, що США ввели санкції проти Росії. Вони включають Крим, і нам не дозволено запускати з'єднання. Якби у мене був прямий указ увімкнути систему від президента США, я б зробив це, але такого указу не надходило", — сказав Маск.

Він додав, що в той час йому дійсно надходили з України термінові дзвінки з проханням увімкнути супутниковий зв'язок. Також Ілон Маск фактично звинуватив Україну в тому, що її уряд не попередив про необхідність увімкнути в цьому районі супутниковий зв'язок.

"Україна взагалі не дала нам жодних попереджень або чогось такого. Ми отримали терміновий дзвінок від українського уряду про те, що нам потрібно увімкнути зв'язок у Криму. Посеред ночі", — сказав мільярдер.

Нагадаємо, 7 вересня з'явилася інформація про те, що інженери Ілона Маска у 2022 році зірвали атаку ЗСУ морськими дронами біля узбережжя Криму. А віддав такий таємний наказ сам мільярдер. За словами журналістів, він був під враженням після розмови з російським керівництвом і вкрай побоювався, що після атак на Крим Росія відповість ядерним ударом.

Наступного дня, 8 вересня, Маск відреагував на звинувачення про зрив атаки дронів на російський флот у Криму. За його словами, регіони Starlink, про які йдеться, не було активовано. Бізнесмен також підтвердив, що від українських державних відомств йому надійшов екстрений запит із проханням активувати Starlink на всій маршрутній мережі до тимчасово окупованого Севастополя.

"Очевидно, що мета полягала в тому, щоб потопити більшу частину російського флоту, що стоїть на якорі. Якби я погодився на їхнє прохання, то SpaceX стала б явним співучасником великого військового акту й ескалації конфлікту", — сказав він.

10 вересня Ілон Маск заявив у соціальній мережі Х (колишній Twitter), що не вважає себе зрадником через відключення системи Starlink у районі Криму. Він додав, що є громадянином США і має тільки американський паспорт. А США не оголошували війну Росії.

Після цього сенаторка з Демократичної партії США і членкиня Комітету зі збройних сил Елізабет Воррен висунула вимогу розслідувати діяльність Ілона Маска у зв'язку з "українським інцидентом" у 2022 році. Воррен заявила, що потрібно з'ясувати, чи дійсно мільярдер здатний впливати на зовнішню політику уряду США. Також варто зрозуміти, чи є у чиновників інструменти, щоб на нього вплинути.

Зі свого боку голова Комітету зі збройних сил Сенату і член Демократичної партії США Джек Рід зазначив, що Ілон Маск справді зробив космос доступнішим, але водночас він занадто наблизився до питань національної безпеки.

Зазначимо, що через кілька днів після того, як стало відомо про причетність Маска до операції українських військових у Криму, про американського бізнесмена заговорив російський президент Володимир Путін. Виступаючи на Східно-Економічному форумі, політик назвав Маска "видатною людиною". "Що стосується приватного бізнесу Ілона Маска. Він безумовно видатна людина, це треба визнати... Я думаю, це і визнають у всьому світі. Активний і талановитий бізнесмен. У нього багато чого виходить, зокрема за підтримки американської держави", — сказав він.