"Збіг викликає питання": Starlink Ілона Маска відключився після атаки на Севастополь

Збій у роботі супутникового інтернету тривав близько години та майже збігся з ударами по Севастопольському морському заводу. Він зачепив не тільки Україну, а й інші країни.

Супутниковий інтернет Starlink, який використовують Збройні сили України, перестав працювати приблизно через півгодини після атаки в Севастополі в ніч на 13 вересня. На це звернуло увагу українське медіа "Телебачення Торонто".

Близько 3 години ночі з'явилися перші повідомлення про вибухи в Криму, де атакували Севастопольський морський завод, а о 3:33 компанія Starlink написала в соцмережі Х (Twitter) про масштабний збій у роботі мережі. О 4:39 вона повідомила про повне відновлення, але так і не розкрила причину неполадок.

Тимчасове вимкнення зв'язку Starlink підтверджує й організація NetBlocks, що відстежує проблеми з інтернетом по всьому світу. Її дані, зібрані в реальному часі, показують, що люди з різних країн не могли користуватися супутниковим зв'язком близько 50 хвилин. Чи зачепив збій Україну — поки невідомо, проте сервіс Downdetector отримав понад 33 тисячі повідомлень про проблеми тільки в США.

Графік Netblocks показує збій у роботі Starlink Фото: Скриншот

"Ми не можемо стверджувати, що ці дві події — збій Starlink і удари по одному в тимчасово окупованому Севастополі — пов'язані. Однак цей збіг викликає питання", — пише "Телебачення Торонто".

Варто нагадати, що нещодавно письменник Волтер Айзексон у своїй книзі написав, ніби 2022 року Ілон Маск наказав таємно відключити мережу Starlink біля берегів Криму. У результаті українські морські дрони втратили зв'язок і не змогли атакувати флот РФ. За словами письменника, Ілон Маск говорив із високопоставленими російськими політиками і злякався, що Росія відповість ядерними ракетами.

У Х (Twitter) 8 вересня Ілон Маск заявив, що не наказував відключати Starlink. За словами бізнесмена, супутниковий інтернет ніколи не працював біля узбережжя Криму, тому його технічно неможливо заблокувати в цьому регіоні.

Кілька днів потому американський сенатор Елізабет Воррен зажадала перевірити діяльність Ілона Маска через скандал зі Starlink. Вона припустила, що мільярдер може одноосібно впливати на зовнішню політику США, яка підтримує Україну у війні з Росією.