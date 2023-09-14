Незвичайні крила і мотор: що відомо про БПЛА, який атакував Євпаторію (фото, відео)

Безпілотник деформувався під час падіння, але не вибухнув, тому можна оцінити деякі з його характеристик.

Окуповану Євпаторію в четвер, 14 вересня, атакував безпілотник типу "льотне крило". Детальні фотографії безпілотного літального апарата опублікував Telegram-канал "Кримський вітер", посилаючись на одного з підписників-очевидців.

Невідомий БПЛА впав по вул. Демишева 127А і залишився лежати між будівлею банку та житловим будинком. Очевидці, які ризикнули наблизитися до техніки, поскаржилися на неприємний різкий запах від неї.

Сам безпілотник, який вдарив по захопленому росіянами українському місту, являє собою дрон типу "льотне крило". На фото можна побачити, що під час удару постраждав ніс БПЛА — він розплющився об асфальт і втратив свою форму.

Дрон розвалився на частини на одній із вулиць міста Євпаторія Фото: Крымский ветер

Поруч із дроном лежать уламки його хвостової частини, яка кріпилася до безпілотника за допомогою стійок, що зламалися під час падіння. Ймовірно, до удару хвіст мав V-подібну або П-подібну форму.

Поруч із дроном лежать уламки його хвостової частини Фото: Крымский ветер

Безпілотний літальний апарат мав специфічну форму крил. Можливо, після удару техніки об землю вони могли деформуватися.

Безпілотний літальний апарат мав специфічну форму крил Фото: Крымский ветер

За деталями на фото можна припустити, що мотор дрона було розміщено в його передній частині. Крім того, безпілотник сконструйований за типом балкової аеродинамічної схеми, зазначило видання Defence Express.

Дрон сконструйований за типом балкової аеродинамічної схеми Фото: Крымский ветер

Які цілі міг атакувати БПЛА, що впав у Євпаторії

Безпілотник, що впав у місті, міг атакувати відразу кілька цілей. Вибухи прогриміли в районі села Затишне, де розміщена військова частина ЗС РФ №85683. Міноборони РФ стверджує, що Україна застосувала безекіпажні катери і дрони літакового типу для ударів.

Defence Express зазначає також, що на околиці Євпаторії знаходяться також позиції 3-го радіотехнічного полку РФ, який також розміщується на мисі Тарханкут і ставав об'єктом атаки. На позиції розміщені дві досить дорогі РЛС під радіопрозорими куполами, а також інші засоби радіолокаційного огляду на відкритих майданчиках.

Також поруч із містом розташовані позиції 12-го зенітного ракетного полку, що перебуває на озброєнні ЗРК С-400, які він почав отримувати з 2018 року. Обидва об'єкти розташовані на схід від Євпаторії і мають ключове значення для забезпечення протиповітряної оборони цього району Криму.

Нагадаємо, 14 вересня в Євпаторії впав біля житлових будинків БПЛА зі словами подяки співачці Ані Лорак. Територію, на якій впали уламки безпілотника, оточила поліція. На збитому БПЛА також був напис, присвячений невідомому Міті Стародубову.