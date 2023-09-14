Безпілотник ЗСУ RQ-20 PUMA дивом вижив у сутичці з російською ППО (відео)

За попередньою інформацією, окупанти хотіли знищити американський дрон, що належить ЗСУ, в районі сіл Чумацьке, Решетилівське та Костянтинівка Запорізької області.

Безпілотник Збройних сил України RQ-20 PUMA потрапив під вогонь протиповітряної системи Росії, але зміг уціліти та продовжив свою місію. Унікальні відеокадри опублікували в соцмережі Х (раніше — Twitter) на сторінці NOELREPORTS — цифрової медіаплатформи, що висвітлює глобальні конфлікти.

Невеликий розвідувальний БПЛА RQ-20 PUMA виробництва американської компанії AeroVironment здійснював свій політ, у той час, як із землі його помітили російські сили ППО. Бійці ЗС РФ націлили на безпілотник зенітно-ракетний комплекс і запустили ракету. Камера дрона зафіксувала вогняну хмару, а сам безпілотний апарат затрусило від вибухової хвилі. Однак RQ-20 PUMA не постраждав, продовжив свій політ і вийшов із зони ураження ворожої ЗРК.

Де ЗС РФ атакували RQ-20 PUMA

За інформацією зі сторінки seanders_geo в соцмережі Х (раніше — Twitter), яка публікує геолокацію знятих в Україні кадрів, безпілотник ЗСУ американського виробництва росіяни атакували в Пологівському районі Запорізької області. Свої позиції вони розмістили в районі сіл Чумацьке, Решетилівське та Костянтинівка.

Росіяни атакували безпілотник ЗСУ в районі сіл Чумацьке, Решетилівське та Костянтинівка Фото: Скриншот

Що відомо про безпілотник RQ-20 PUMA

Це безпілотна авіаційна система з батарейним живленням, яку запускають вручну. Його основне завдання — спостереження і збір розвідданих з використанням електрооптичної та інфрачервоної камери. Може працювати навіть за температури в -29 градусів. Завдяки максимальній швидкості у 83 км/год, дальності польоту в 15 кілометрів і його тривалості у 2 години, безпілотник здатний літати практично безшумно.

Існують модернізовані варіанти безпілотника з Long-Range Tracking Antenna (LRTA) — антенами спостереження дальньої дії, які збільшують дальність зв'язку до 60 кілометрів. А деякі варіації цього безпілотника мають допоміжний відсік корисного навантаження, в якому може перебувати обладнання радіоелектронної боротьби.

Перебуває на озброєнні низки країн, серед яких — США та деякі держави Західної Європи.

Технічні характеристики дрона RQ-20 PUMA

розмах крила — 2,8 м;

вага — 6,1 кг;

швидкість — 83 км/год;

крейсерська швидкість — 37 км/год;

радіус дії — 15 км;

тип двигуна — електричний;

довжина — 1,4 м;

тривалість польоту — 3,3 год.

Нагадаємо, в середині серпня США відправили Україні сотні міні-дронів, серед яких був також БПЛА RQ-20 PUMA. Невеликі безпілотники в руках Сил оборони України виявилися дуже ефективними проти чисельно переважаючих сил Росії. Це стало однією з причин, чому Пентагон включив у пакети військової допомоги 10 різних типів малих дронів.

А в червні ми писали про те, чому дрони Puma стали ще кориснішими на полі бою. Розробники випустили набір деталей, які дають змогу запускати БПЛА Puma звідки завгодно.