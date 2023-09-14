Не допоміг навіть "мангал": на Донбасі FPV-дрон розправився з ворожим танком Т-72Б3 (відео)

Результативну атаку за допомогою безпілотника-амікадзе український оператор здійснив неподалік селища Керменчик Донецької області на Старомлинівському напрямку.

Бійці 74-го окремого розвідувального батальйону за допомогою дрона-камікадзе уразили російський танк Т-72Б3. Відео з роботою FPV-безпілотника розмістив у своєму Telegram-каналі спортсмен і волонтер Олександр Скарлат у середу, 13 вересня.

"Бій" українського безпілотного літального апарату з крафтовим ім'ям "Taras 2023" проти танка окупантів стався неподалік селища Керменчик Донецької області (на Старомлинівському напрямку). Спочатку безпілотник-камікадзе залетів дещо далі, ніж знаходилася його ціль. Але тоді оператор БПЛА скоригував його напрямок і FPV-дрон врізався в танк. Військова техніка росіян спалахнула і за кілька секунд з неї повалив густий чорний дим. При цьому над вежею техніки височів "мангал" — захисна конструкція, яка якраз і мала вберегти слабкі місця танка від ураження дронами.

Що відомо про танк Т-72Б3, який знищив дрон

Це російський основний бойовий танк сімейства Т-72. Модифікація Т-72Б3 розроблена як масова і економічна альтернатива основному танку Т-90А до отримання Збройними силами Російської Федерації танків нового покоління, Т-14. На танк встановлено багатоканальний приціл ПНМ "Сосна-У", до складу якого входить автомат супроводу цілі (АСЦ) і тепловізійний канал з камерою Thales Catherine FC. Гусеничні траки, традиційні для сімейства Т-72, замінені на нові з паралельним шарніром для поліпшення експлуатаційних характеристик і збільшення ресурсу. Гармата являє собою 125-мм гладкоствольну гармату 2А46М-5 з поліпшеною балістикою і ресурсом.

Цей танк стоїть на озброєнні Росії, Білорусі та Сирії. Крім того, станом на 2023 рік у Збройних сил України було щонайменше 185 трофейних одиниць цієї бронетехніки.

Нагадаємо, кількома днями раніше РФ розпочали випробування безекіпажного танка Т-72 "Штурм". Програма випробувань передбачає проведення стрільб по різних мішенях з упором на використання основного озброєння робота — 125-мм гармати з укороченим стволом.

А на початку березня 2023 року бійці ЗСУ вперше знищили танк Т-72Б3 зразка 2022 року. З листопада 2022 року в РФ почали робити танки Т-72Б3 на основі досвіду в "спецоперації". Серед змін — ризиковане бронювання вежі та погіршення оптики через санкції.