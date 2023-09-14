Невидимий для ракет і завжди повертається: на що здатен український дрон "Мара" (фото)

"Мари" працюють на низьких висотах і в умовах поривчастого вітру, і збити їх ракетами фактично неможливо. Також дрон майже завжди повертається до свого оператора, навіть попри приглушення РЕБ.

Український дрон "Мара" з'явився у 2014 році. Його удосконалили, і він став майже непомітним для ворожих ракет та може вміститися у рюкзак. Про характеристики"Мари" розповіли Liga.Net співзасновник фонду Frontline Care, який збирає на "Мари" Андрій Неділько та один із українських захисників, який захотів залишитися анонімом.

Літає на 45 км

Український БпЛА "Мара" (Modular Advanced Robotic Aircraft) — розвідувальний комплекс українського виробництва, який складається з основних і змінних дронів та антени для керування польотами. Його вага — близько 20 км, він може літати на 45 км вглиб фронту і спостерігати за позиціями ворога. "Мари" працюють на низьких висотах і в умовах поривчастого вітру 20 м/с. Два дрони зі станцією управління та антеною можна помістити в один рюкзак.

Розробка з'явилася на фронті з 2014 року, але вона постійно удосконалюється.

Дрони використовують більше для спостереження і менше для коригування. На дроні встановлено дві камери, які знімають фото і відео одночасно.

"Виявленням дронів займається РЕР (радіоелектронна розвідка) та ППО, а придушенням – РЕБ. Є якийсь невеликий відсоток втрачених літаків, але парадокс у тому, що літаки потім знаходять, бо вони просто десь приземлилися, сіли або впали. Їх знаходить якийсь військовий екіпаж і питають, "хто загубив літак?". Велика кількість літаків повертається", — розповідає військовий.

Дрон "Мара" Фото: Fronline Care

"Мару" дуже важко збити

За розміром "Мара" дуже мала, і щоб її збити фронтовим ЗРК, треба увімкнути активний радар.

"Коли окупанти вмикають активний радар, то одразу стають видимими. Це все одно, що вночі ввімкнути надпотужний прожектор. Але інакше вони не можуть захопити ціль. Проблема для ворога ще в тому, що ціль має захопити головка ракети. А це вже геть інша історія і це набагато складніше. Тому у нас немає жодних підтверджень саме збиття", — розповідає військовослужбовець.

Через малий розмір дрон ракета не може захопити його як ціль.

"У нас є відео, як на БпЛА летять одразу три ракети, і вони просто пролетіли дрон. Спектр випромінювань "Мари" і відзеркалювань випромінювань замалий, щоб головка ракети його захопила", — говорить український захисник.

Дрон "Мара" Фото: Fronline Care

РЕБ може придушити, але дрон долетить, куди треба і повернеться

БпЛА "Мара" може літати автономно. Потужний РЕБ ворога може його придушити повністю, і оператор втратить з ним звʼязок, але "Мара" все одно летітиме по своїй запрограмованій місії, збиратиме дані та повернеться. Аеродинаміка "Мари" дозволяє їй повернутися до оператора з дуже малим відхиленням.

"У найгіршій ситуації, коли відбувається повне придушення, екіпаж чекатиме за таймером, коли має повернутися літак та принести розвіддані. Якщо раптом літак потрапить до ворога, то ворог не зрозуміє, звідки прилетів літак, куди він повертається і де перебували оператори", — розповів захисник.

Дрон "Мара" Фото: Fronline Care

Вартість "Мари"

Як розповідає співзасновник фонду Frontline Care, який збирає на "Мари" для військових Андрій Неділько, дрон користується попитом серед підрозділів Сил оборони на фронті.

"Вартість комплекту залежить від задач та комплектації. Для ГУР, наприклад, купували шість літаків – все разом за 2,8 млн гривень. Ми будемо купувати комплекс вартістю 1,3 млн гривень з двох літаків, антени, акумуляторів та додаткового компʼютера. Ціна може змінюватися залежно від комплектації та кількості літаків. Загальна сума кампанії – 5,2 млн гривень, тобто чотири комплекси на вісім літаків загалом", — говорить Андрій Неділько.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ показали, на що здатен новий український дрон R34. Безпілотник здатний атакувати цілі в заздалегідь заданих координатах і перебувати в повітрі до 10 годин в автоматичному режимі, щоб обійти РЕБ противника.

Раніше повідомлялося, що українці збирають бойові дрони "Хрущ". Під час розробки безпілотника використовували комбіновану бойову частину, яка може уражати легкоброньовану техніку й особовий склад противника.