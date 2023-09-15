"Зливав" секретні дані: у Москві затримали співробітника компанії, що створює БПЛА — росЗМІ

Програмісту, який працював із розробниками військових безпілотників "Оріон", "Геліос" і "Грім", загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

У Росії затримали 36-річного Євгена В., програміста компанії "Крондштат", яка виробляє безпілотники, запідозривши в передачі секретних даних в інтернеті. Про це в п'ятницю, 15 вересня, повідомили російські медіа SHOT і Baza.

За даними засобів масової інформації, 36-річний чоловік влаштувався в компанію програмістом у серпні 2022 року, а потім почав копіювати цінну інформацію, яка була комерційною таємницею. Також айтішник публікував в Інтернеті паролі до облікових записів колег.

Як вважає слідство, програміст, перебуваючи за робочим комп'ютером, заходив на сайт Github (платформа для хостингу IT-проектів і спільного розроблення, — ред.) і ділився там закритою інформацією, що належить до критичної інфраструктури Росії.

Чоловіка затримали ще 12 вересня. Щодо програміста порушено кримінальну справу за статтею "Неправомірний вплив на критичну інформаційну інфраструктуру РФ особою з використанням свого службового становища". Росіянину загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі, а поки він перебуває під підпискою про невиїзд.

Що відомо про компанію "Крондштат"

Компанія — лідер російської промисловості в галузі створення високотехнологічних безпілотних авіаційних комплексів важкого класу з більш ніж 10-річним досвідом розроблення, виготовлення та експлуатації безпілотних систем. Це компанія повного циклу, де відбуваються всі етапи створення безпілотних авіаційних комплексів — від їхнього проєктування до випробувань і сертифікації, створення наземних компонентів комплексів із БПЛА, розроблення програмного забезпечення різного рівня, створення і впровадження технологічних процесів виготовлення БПЛА та сервісного обслуговування комплексів. Компанія має власне виробництво та льотно-випробувальний комплекс.

Співробітники компанії працюють, зокрема, і над створенням таких безпілотних систем ударного і розвідувального призначення різних класів, як "Оріон", "Геліос" і "Грім".

Нагадаємо, у квітні ЗМІ писали про те, що до витоку даних Пентагону причетний геймер. Сторінка, на якій публікувалися розвіддані, називалася "Ведмідь проти свиней". Учасник під псевдонімом OG ділився зі співрозмовниками секретною інформацією, яку приносив "з роботи на військовій базі".

Зазначимо, що в грудні 2022 року Держдума РФ зобов'язала таксистів "зливати" базу даних на вимогу ФСБ. Відповідно до закону, буде створено федеральну державну інформаційну систему легкових таксі, до її бази даних російські спецслужби матимуть повний доступ.